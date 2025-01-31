Куда исчез скандальный продюсер Влад Ряшин и как он зарабатывает на украинцах — подробности

Влад Ряшин. Фото: росСМИ

Украинский продюсер Владислав Ряшин покорил многих украинцев своими фильмами, сериалами и шоу на телевидении. Владелец большой киноимперии создавал едва ли не наибольшее количество контента не только для украинских, но и для российских потребителей. Однако с началом вторжения РФ поддержать своих зрителей Ряшин не решился.

Стало известно из расследования "24 канала", куда исчез скандальный продюсер и как он продолжает зарабатывать и в Украине, и в РФ.

Читайте также:

Что известно о Владе Ряшине

Популярность будущему продюсеру из Запорожья принесло шоу "Мелорама" на телеканале "Интер". А уже через короткое время Ряшин возглавил канал, став председателем правления.

Влад Ряшин в программе "Мелорама". Фото: скриншот

Впоследствии Ряшин стал продюсировать крупные проекты, например всем известные мюзиклы — "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Сорочинская ярмарка" и другие. После успеха продюсер решил создать собственную компанию — Star Media.

Однако уже тогда Ряшин начал ориентироваться на российский рынок, а впоследствии вообще переехал в Москву и начал продвигать кремлевские нарративы в своих проектах. При этом это не мешало продюсеру создавать сериалы и фильмы для Украины.

Начало российского вторжения и аннексия Крыма в 2014 году не остановили медийщика. Он продолжал "сидеть на двух стульях" и зарабатывать как на украинцах, так и на россиянах.

Владислав Ряшин. Фото: росСМИ

Где сейчас Владислав Ряшин

Однако с началом полномасштабной войны Ряшин выбрал молчание. Продюсер-приспособленец формально оставил свою компанию Star Media и исчез из поля зрения.

Как стало известно журналистам, сейчас Ряшин вместе с женой-россиянкой живет на Кипре и даже успел получить там гражданство.

По документам теперь Ряшин не имеет никакого отношения к компании Star Media, однако не исключено, что фактически продюсер продолжает получать доходы из страны-агрессора.

Кроме того, стало известно, что Ряшин продолжает зарабатывать на украинцах, благодаря дистрибьюторской компании Primefilms LLC, которая включает около 150 YouTube-каналов с сериалами и фильмами, в том числе украиноязычными.

Документы о создании компании. Фото: 24 канал

Согласно документам, компания была основана в марте 2022 года российскими режиссерами Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем, которые ранее работали на телеканале "ТНТ". Более того, среди учредителей также компания Prime Angel Media LTD, которую в 2017 году создал сам Ряшин.

В документах уроженец Запорожья открестился от своего украинского происхождения и отметил, что он "киприот".

Зато деньги от украинцев продюсер получает охотно. Среди YouTube-каналов есть "Мелодрамы на украинском языке", которые транслируют дублированные фильмы и сериалы для украиноязычной аудитории. Таким образом за просмотры и рекламу на этой платформе Ряшин получает монетизацию и прибыль.

YouTube-канал Ряшина. Фото: скриншот

Напомним, украинскую комедию "Когда ты выйдешь замуж?" покажут на престижном кинофестивале в Берлине. Также мы писали, что сериал "Белый лотос" попал в скандал из-за присутствия россиянина.