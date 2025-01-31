Олександр Фразе-Фразенко втік за кордон — у мережі розгорівся скандал

Олександр Фразе-Фразенко. Фото: instagram.com/frazefrazenko

Український кінорежисер та продюсер Олександр Фразе-Фразенко опинився в центрі гучного скандалу. Під час повномасштабної війни він втік за кордон і поскаржився на Україну.

Про виїзд чоловіка за кордон написала програмна директорка Львівського книжкового форуму та перекладачка Софія Челяк у Facebook.

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Як стало відомо, наразі продюсер разом зі своєю родиною перебуває у США. За кордоном Фразенко продовжив свою діяльність та навіть видав книгу, яка дуже обурила українців.

У своєму новому творі автор поскаржився на життя в Україні та заявив про "посягання на свободу слова", яке вважає однією з основних причин втечі.

Книга отримала суперечливу назву "FAQ Ukraine" (Поширені запитання про Україну), що співзвучно з "F*ck Ukraine". Окрім того, Софія Челяк звернула увагу не лише на назву, а й на анотацію книги.

"Знаєте що, поруч зі словом Україна, на означення держави, всі пишуть повну розшифровку абревіатури FAQ, ну бо якось не личить. І тут цей прекрасний пан в анотації подає отаке формулювання (перепрошую за технічний переклад): "Але під тиском основного політичного дискурсу та постійних погроз, не бажаючи поступатися своїм правом на свободу слова, він відчував себе змушеним залишити країну. Сьогодні він невтомно виступає за майбутнє української культури, яка перебуває під загрозою зникнення, у світовому масштабі", — поділилася перекладачка.

Анотація книги "FAQ Ukraine". Фото: скриншот

Олександр Фразе-Фразенко відомий як співзасновник кінокомпанії OFF Laboratory. Кінорежисер працював над створенням документальних фільмів про поетів-модерністів "Чубай", "Акваріум у морі" та "Дім у сімох вітрах". Окрім того, Фразенко працює як музикант та видав вже близько 50 альбомів.

Нагадаємо, стало відомо, куди зник відомий кінопродюсер Влад Ряшин, який продюсував "Сорочинський ярмарок" та "Вечори на хуторі близь диканьки".

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