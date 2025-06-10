Юрий Борисов. Фото: instagram.com/anorafilm

Голливудская актриса Эмили Мортимер планирует снять свой дебютный фильм со скандальным российским актером Юрием Борисовым. Лента расскажет историю о британской студентке и поэте из России.

Об этом сообщает Deadline.

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Британская актриса дебютирует в роли режиссера с новым фильмом "Деннис". Главные роли в картине Мортимер отдала россиянину Борисову и звезде фильма "Солтберн" Элисон Оливер.

Сюжет фильма расскажет о британской студентке, которая знакомится с русским поэтом в Москве в 90-х. История частично основана на биографии самой Мортимер, которая в 90-х имела отношения с покойным московским поэтом Денисом Новиковым и год жила в столице страны-агрессора.

Эмили Мортимер. Фото: Wikipedia

Над разработкой фильма будут совместно работать компании A24 и Fruit Tree. В частности, актриса Эмма Стоун и ее муж Дэйв Маккери, которые являются основателями Fruit Tree, и Али Гертинг станут продюсерами фильма. А также продюсированием будет заниматься сама Эмили Мортимер и ее муж Алессандро Нивола, а также Лиззи Настро Адлер от компании King Bee Productions.

Отметим, что Юрий Борисов замалчивает войну в Украине и является фигурантом базы "Миротворец" за участие в фильме "Калашников", съемки которого проходили во временно оккупированном Крыму.

Напомним, российские дроны ударили по Одесской киностудии и уничтожили декорации к фильму "Довженко".

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