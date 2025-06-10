Емілі Мортімер зніме у дебютному фільмі Юорія Борисова — фото

Юрій Борисов. Фото: instagram.com/anorafilm

Голлівудська акторка Емілі Мортімер планує зняти свій дебютний фільм зі скандальним російським актором Юрієм Борисовим. Стрічка розповість історію про британську студентку та поета з Росії.

Про це повідомляє Deadline.

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Британська акторка дебютує в ролі режисерки із новим фільмом "Денніс". Головні ролі у картині Мортімер віддала росіянину Борисову та зірка фільму "Солтберн" Елісон Олівер.

Сюжет фільму розповість про британську студентку, яка знайомиться із російським поетом у Москві у 90-х. Історія частково заснована на біографії самої Мортімер, яка у 90-х мала стосунки із покійним московським поетом Денисом Новіковим та рік жила у столиці країни-агресорки.

Емілі Мортімер. Фото: Wikipedia

Над розробкою фільму будуть спільно працювати компанії A24 и Fruit Tree. Зокрема, акторка Емма Стоун та її чоловік Дейв Маккері, які є засновниками Fruit Tree, та Алі Гертінг стануть продюсерами фільму. А також продюсуванн ям займатиметься сама Емілі Мортімер та її чоловік Алессандро Нівола, а також Ліззі Настро Адлер від компанії King Bee Productions.

Зазначимо, що Юрій Борисов замовчує війну в Україні та є фігурантом бази "Миротворець" за участь у фільмі "Калашніков", знімання якого проходили в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, російські дрони вдарили по Одеській кіностудії та знищили декорації до фільму "Довженко".

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