Актриса Татьяна Злова разошлась с возлюбленным Богданом Буйлуком

Известная актриса сообщила о болезненном разрыве с возлюбленным
Известная украинская актриса Татьяна Злова, известная по роли в сериале "Коп из прошлого", поделилась с поклонниками болью. Звезда разошлась с коллегой Богданом Буйлуком.
Об этом она рассказала в интервью для издания kp.ua.
Татьяна Злова разошлась с Богданом Буйлуком
Актриса призналась, что разошлась с любимым из-за разных желаний и целей. Несмотря на болезненный разрыв, они сохранили дружеские отношения.
"Если бы у меня был барометр боли, думаю, он бы взорвался от того, насколько больно идти дальше отдельно, наблюдать друг за другом. Мы достаточно тепло общаемся на самом деле. Мы дружим с Богданом. Просто пришли к осознанию, что нам надо идти отдельными дорогами", — рассказала Злова.
Звезда не стала раскрывать причин расставания с любимым, однако подчеркнула, что с Богданом Буйлуком у них была настоящая любовь. Она благодарна ему за то, что он поддерживал ее в сложные периоды жизни.
"Мы абсолютно полярные. И он это замечал. Эти противоположности в какой-то момент притянулись, и какая-то частичка этих противоположностей помешала нам идти дальше вместе. Но у меня всегда будет огромное уважение к его любви, к нему как к мужчине, к его таланту", — отметила звезда "Копа из прошлого".
Она добавила, что всегда готова поддержать своего бывшего возлюбленного, если ему будет нужна помощь.
