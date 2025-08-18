Видео
Известная актриса сообщила о болезненном разрыве с возлюбленным

Известная актриса сообщила о болезненном разрыве с возлюбленным

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 17:36
Актриса Татьяна Злова разошлась с возлюбленным Богданом Буйлуком
Актриса Татьяна Злова. Фото: instagram.com/taniazlova/

Известная украинская актриса Татьяна Злова, известная по роли в сериале "Коп из прошлого", поделилась с поклонниками болью. Звезда разошлась с коллегой Богданом Буйлуком.

Об этом она рассказала в интервью для издания kp.ua.

Татьяна Злова разошлась с Богданом Буйлуком

Актриса призналась, что разошлась с любимым из-за разных желаний и целей. Несмотря на болезненный разрыв, они сохранили дружеские отношения.

"Если бы у меня был барометр боли, думаю, он бы взорвался от того, насколько больно идти дальше отдельно, наблюдать друг за другом. Мы достаточно тепло общаемся на самом деле. Мы дружим с Богданом. Просто пришли к осознанию, что нам надо идти отдельными дорогами", — рассказала Злова.

Звезда не стала раскрывать причин расставания с любимым, однако подчеркнула, что с Богданом Буйлуком у них была настоящая любовь. Она благодарна ему за то, что он поддерживал ее в сложные периоды жизни.

"Мы абсолютно полярные. И он это замечал. Эти противоположности в какой-то момент притянулись, и какая-то частичка этих противоположностей помешала нам идти дальше вместе. Но у меня всегда будет огромное уважение к его любви, к нему как к мужчине, к его таланту", — отметила звезда "Копа из прошлого".

Відома акторка повідомила про болісний розрив з коханим-колегою - фото 1
Актеры Богдан Буйлуков и Татьяна Злова. Фото: instagram.com/taniazlova/

Она добавила, что всегда готова поддержать своего бывшего возлюбленного, если ему будет нужна помощь.

Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере "Женщина в окне", который взбудоражит ваше воображение. Также мы рассказывали о том, в чем заключается феномен культового сериала "Безумцы".

сериал актеры украинские звезды любовь отношения
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
