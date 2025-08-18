Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Відома акторка повідомила про болісний розрив з коханим-колегою

Відома акторка повідомила про болісний розрив з коханим-колегою

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 17:36
Акторка Тетяна Злова розійшлась з коханим Богданом Буйлуком
Акторка Тетяна Злова. Фото: instagram.com/taniazlova/

Відома українська акторка Тетяна Злова, відома за роллю у серіалі "Коп з минулого", поділилася із шанувальниками болем. Зірка розійшлася з колегою Богданом Буйлуком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання kp.ua.

Реклама
Читайте також:

Тетяна Злова розійшлась з Богданом Буйлуком

Акторка зізналась, що розійшлась з коханим через різні бажання та цілі. Попри болісний розрив, вони зберегли дружні стосунки.

"Якби у мене був барометр болю, думаю, він би вибухнув від того, наскільки боляче іти далі окремо, спостерігати одне за одним. Ми досить тепло спілкуємося насправді. Ми дружимо з Богданом. Просто прийшли до усвідомлення, що нам треба йти окремими дорогами", — розповіла Злова.

Зірка не стала розкривати причин розставання з коханим, проте підкреслила, що з Богданом Буйлуком в них була справжня любов. Вона вдячна йому за те, що він підтримував її у складні періоди життя. 

"Ми абсолютно полярні. І він це помічав. Ці протилежності в якийсь момент притягнулися, і якась частинка цих протилежностей завадила нам іти далі разом. Але в мене завжди буде величезна повага до його любові, до нього як чоловіка, до його таланту", — зазначила зірка "Копа з минулого".

Відома акторка повідомила про болісний розрив з коханим-колегою - фото 1
Актори Богдан Буйлуков та Тетяна Злова. Фото: instagram.com/taniazlova/

Вона додала, що завжди готова підтримати свого колишнього коханого, якщо йому буде потрібна допомога.

Нагадаємо, раніше ми писали про психологічний трилер "Жінка у вікні", який розбурхає вашу уяву. Також ми розповідали про те, в чому полягає феномен культового серіалу "Божевільні".

серіал актори українські зірки кохання стосунки
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації