Акторка Тетяна Злова розійшлась з коханим Богданом Буйлуком

Відома українська акторка Тетяна Злова, відома за роллю у серіалі "Коп з минулого", поділилася із шанувальниками болем. Зірка розійшлася з колегою Богданом Буйлуком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання kp.ua.

Тетяна Злова розійшлась з Богданом Буйлуком

Акторка зізналась, що розійшлась з коханим через різні бажання та цілі. Попри болісний розрив, вони зберегли дружні стосунки.

"Якби у мене був барометр болю, думаю, він би вибухнув від того, наскільки боляче іти далі окремо, спостерігати одне за одним. Ми досить тепло спілкуємося насправді. Ми дружимо з Богданом. Просто прийшли до усвідомлення, що нам треба йти окремими дорогами", — розповіла Злова.

Зірка не стала розкривати причин розставання з коханим, проте підкреслила, що з Богданом Буйлуком в них була справжня любов. Вона вдячна йому за те, що він підтримував її у складні періоди життя.

"Ми абсолютно полярні. І він це помічав. Ці протилежності в якийсь момент притягнулися, і якась частинка цих протилежностей завадила нам іти далі разом. Але в мене завжди буде величезна повага до його любові, до нього як чоловіка, до його таланту", — зазначила зірка "Копа з минулого".

Вона додала, що завжди готова підтримати свого колишнього коханого, якщо йому буде потрібна допомога.

