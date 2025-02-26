Презентация ленты "Последнее задание Вики" в Киеве

Презентация ленты "Последнее задание Вики". Фото: facebook.com/slidstvo.info

В понедельник, 3 марта, в Киеве агентство "Слідство.Інфо" презентует фильм-расследование "Последнее задание Вики". Ленту посвятили журналистке Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.

Об этом говорится на странице агентства в Facebook.

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Фильм рассказывает об украинской журналистке Виктории Рощиной, которая отправилась на оккупированные РФ территории, чтобы сделать оттуда репортаж, и попала в плен.

"Викторию задержали россияне и посадили в Таганрогское СИЗО №2. Много месяцев семья и коллеги ждали известия о возвращении журналистки из плена, однако в октябре 2024 года ее отец получил письмо от россиян, что Вика умерла", — говорится в сообщении.

Авторы ленты исследовали путь Виктории, ее условия содержания и тех, кто с ней общался. Лента является доказательствами преступлений россиян в отношении женщины, которая отправилась на оккупированные РФ территории с целью выполнить профессиональный долг и не вернулась оттуда.

Премьера ленты состоится 3 марта в 18.15 в кинотеатре "Жовтень". Вход свободный по предварительной регистрации.

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