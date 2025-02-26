Презентація стрічки "Останнє завдання Віки" в Києві

Презентація стрічки "Останнє завдання Віки". Фото: facebook.com/slidstvo.info

У понеділок, 3 березня, в Києві агенція "Слідство.Інфо" презентує фільм-розслідування "Останнє завдання Віки". Стрічку присвятили журналістці Вікторії Рощиній, яка померла в російському полоні.

Про це йдеться на сторінці агенції в Facebook.

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Фільм розповідає про українську журналістку Вікторію Рощину, яка вирушила на окуповані РФ території, щоб зробити звідти репортаж, та потрапила в полон.

"Вікторію затримали росіяни та увʼязнили у Таганрозькому СІЗО №2. Багато місяців сімʼя та колеги чекали на звістку про повернення журналістки з полону, однак у жовтні 2024 року її батько отримав листа від росіян, що Віка померла", — йдеться в повідомленні.

Автори стрічки дослідили шлях Вікторії, умови її утримання та тих, хто з нею спілкувався. Стрічка є доказами злочинів росіян щодо жінки, яка вирушила на окуповані РФ території з метою виконати професійний обовʼязок та не повернулася звідти.

Премʼєра стрічки відбудеться 3 березня о 18.15 у кінотеатрі "Жовтень". Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

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