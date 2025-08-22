Видео
Украинский экшн и романтическая драма — главные премьеры недели

Дата публикации 22 августа 2025 20:17
Что посмотреть в кино на выходных - премьеры недели
Кадр из фильма "Свадьба моей мамы". Фото: planetakino.ua

Украинцев приглашают в кинотеатры на долгожданные премьеры. В прокате появились не только зарубежные, но и украинские новинки.

Новини.LIVE кратко расскажет о каждой из лент.

"Трое"

Украинский исторический экшн, основанный на реальных событиях. В ленте изображены события 1917-1921 годов, когда в Украине шла война за независимость. "Трое" изображают настоящую мощь украинцев, благодаря которой удалось побороть врага.

"Одно целое"

Американский хоррор рассказывает историю Тима и Милли как на фоне разрыва решают переехать в сельскую местность. Однако в их новую жизнь врывается потусторонняя сила, которая не только разрушает их отношения, но и тела.

"Свадьба моей мамы"

По сюжету ленты трое сестер возвращаются домой, чтобы выдать мать замуж и устроить пышный праздник, однако все идет не по плану. Поздравить невесту захотели неожиданные гости. Главные роли сыграли Скарлетт Йоханссон и Сиенна Миллер.

"Карта, ведущая к тебе"

Эта романтическая драма рассказывает историю выпускницы Хизер, которая вместе с друзьями отправляется в путешествие по Европе перед поступлением в университет. Однако ее жизнь и планы кардинально изменит встреча с незнакомцем.

Напомним, ранее авторитетный портал Rotten Tomatoes поделился подборкой лучших фильмов ужасов за 2025 год. Также мы делились подборкой новеньких украинских сериалов.

кино кинотеатры зарубежные звезды трейлер Премьера
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
