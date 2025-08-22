Що подивитись в кіно на вихідних — прем'єри тижня

Кадр з фільму "Весілля моєї мами". Фото: planetakino.ua

Українців запрошують до кінотеатрів на довгоочікувані прем'єри. У прокаті з'явилися не лише закордонні, а й українські новинки.

Новини.LIVE коротко розповість про кожну зі стрічок.

"Троє"

Український історичний екшн, заснований на реальних подіях. В стрічці зображені події 1917-1921 років, коли в Україні точилася війна за незалежність. "Троє" зображують справжню міць українців, завдяки якій вдалося побороти ворога.

"Одне ціле"

Американський хоррор розповідає історію Тіма і Міллі як на тлі розриву вирішують переїхати до сільської місцевості. Проте в їх нове життя вривається потойбічна сила, яка не лише руйнує їх стосунки, а й тіла.

"Весілля моєї мами"

За сюжетом стрічки троє сестер повертаються додому, щоб видати матір заміж і влаштувати пишне свято, проте все йде не за планом. Привітати наречену захотіли несподівані гості. Головні ролі зіграли Скарлетт Йоганссон та Сієнна Міллер.

"Карта, що веде до тебе"

Ця романтична драма розповідає історію випускниці Гізер, як разом із друзями вирушає в подорож Європою перед вступом в університет. Проте її життя та плани кардинально змінить зустріч із незнайомцем.

Нагадаємо, раніше авторитетний портал Rotten Tomatoes поділився добіркою найкращих фільмів жахів за 2025 рік. Також ми ділилися добіркою новеньких українських серіалів.