Что посмотреть в кино - главные премьеры этой недели

Фильм "Песики". Фото: пресс-служба

Украинцев приглашают в кинотеатры на долгожданные премьеры. На этой неделе в прокате появятся не только зарубежные, но и украинские новинки.

Новини.LIVE рассказывает, на что стоит сходить в кино уже на этой неделе.

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Радикальные активисты захватили офис влиятельной компании в одном из небоскребов Лондона. Они готовы убить всех заложников, чтобы донести свое послание публике. Бывшая военная Джои, которая работает мойщицей окон в здании, берет спасение заложников на себя.

В кино с 27 февраля.

Фанфары

Всемирно известный дирижер Тибо нуждается в срочной донорской пересадке, однако во время анализов внезапно узнает, что он усыновлен. Поэтому музыкант отправляется на поиски своего спасения - единственного родственника Джимми.

В кино с 27 февраля.

Северная резня

Исторический боевик рассказывает историю двух сестер - они стремятся отомстить за свою семью, которые потеряли во время кровавой войны. В основу сюжета легли реальные события, которые разворачивались в Швеции в 1520 году.

В кино с 27 февраля.

Луни Тюнз: Спасти планету

Любимые герои Порки Пиг и Даффи Дак отправляются на новую миссию. На этот раз перед ними стоит важная задача спасти мир от космических злодеев.

В кино с 27 февраля.

Поток. Последний кот на Земле

Трогательная история о коте, который вместе с другими животными спасается на лодке во время масштабного наводнения. Теперь он и его новые друзья должны найти новую жизнь на земле без людей. Кстати, анимационный фильм номинирован на "Оскар-2025".

В кино с 27 февраля.

Собачки

Романтическая украинская комедия с Лесей Никитюк в главной роли рассказывает о карьеристке Яне, которая не может найти свою настоящую любовь. А все из-за проклятия, которое превращает ее любовников в собачек.

Допремьерный показ в кино с 27 февраля.

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