Что посмотреть в кино - главные премьеры этой недели

Украинская комедия и экшн-триллер — главные премьеры этой недели
Украинцев приглашают в кинотеатры на долгожданные премьеры. На этой неделе в прокате появятся не только зарубежные, но и украинские новинки.
Новини.LIVE рассказывает, на что стоит сходить в кино уже на этой неделе.
Клинер
Радикальные активисты захватили офис влиятельной компании в одном из небоскребов Лондона. Они готовы убить всех заложников, чтобы донести свое послание публике. Бывшая военная Джои, которая работает мойщицей окон в здании, берет спасение заложников на себя.
В кино с 27 февраля.
Фанфары
Всемирно известный дирижер Тибо нуждается в срочной донорской пересадке, однако во время анализов внезапно узнает, что он усыновлен. Поэтому музыкант отправляется на поиски своего спасения - единственного родственника Джимми.
В кино с 27 февраля.
Северная резня
Исторический боевик рассказывает историю двух сестер - они стремятся отомстить за свою семью, которые потеряли во время кровавой войны. В основу сюжета легли реальные события, которые разворачивались в Швеции в 1520 году.
В кино с 27 февраля.
Луни Тюнз: Спасти планету
Любимые герои Порки Пиг и Даффи Дак отправляются на новую миссию. На этот раз перед ними стоит важная задача спасти мир от космических злодеев.
В кино с 27 февраля.
Поток. Последний кот на Земле
Трогательная история о коте, который вместе с другими животными спасается на лодке во время масштабного наводнения. Теперь он и его новые друзья должны найти новую жизнь на земле без людей. Кстати, анимационный фильм номинирован на "Оскар-2025".
В кино с 27 февраля.
Собачки
Романтическая украинская комедия с Лесей Никитюк в главной роли рассказывает о карьеристке Яне, которая не может найти свою настоящую любовь. А все из-за проклятия, которое превращает ее любовников в собачек.
Допремьерный показ в кино с 27 февраля.
Ранее мы рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе. А также предлагаем тройку жутких сериалов в жанре хоррор.
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