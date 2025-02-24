Що подивитися у кіно — головні прем'єри цього тижня

Фільм "Песики". Фото: пресслужба

Українців запрошують до кінотеатрів на довгоочікувані прем'єри. Цього тижня у прокаті з'являться не лише зарубіжні, а й українські новинки.

Новини.LIVE розповідає, на що варто сходити у кіно вже цього тижня.

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У кіно з 27 лютого.

Фанфари

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У кіно з 27 лютого.

Північна різанина

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У кіно з 27 лютого.

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У кіно з 27 лютого.

Песики

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Раніше ми розповідали про фільми, які вийшли в український прокат минулого тижня. А також пропонуємо трійку моторошних серіалів у жанрі горор.