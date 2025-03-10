Олеся Жураковская попала в ДТП - фото

Олеся Жураковская. Фото: facebook.com/leftbanktheater

Украинская актриса Олеся Жураковская попала в дорожно-транспортное происшествие. В машину знаменитости въехала другая машина.

После ДТП актриса вышла на связь с поклонниками в Facebook и попросила помощи в поиске виновника.

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ДТП произошло вечером 9 марта в Киеве. Как рассказала актриса, в ее автомобиль въехал другой водитель, а после скрылся с места аварии. В своих соцсетях Жураковская решила придать огласке инцидент, чтобы найти виновника ДТП.

"Только что на одесской трассе возле южного кладбища в мою машину въехал крепкий мужчина на Volkswagen. После того, как я отказалась "порешать" на месте он скрылся с места ДТП. Помогите мне, пожалуйста, найти этого негодяя", — написала актриса.

Олеся Жураковская показала фото с места ДТП. Фото: facebook.com/zhurakovskaya

В комментариях Жураковская также ответила, как чувствует себя после аварии. По словам актрисы, с ней все в порядке и она уже обратилась к правоохранителям.

Между тем сегодня на сообщение звезды отреагировал и сам виновник ДТП. Мужчина по имени Дмитрий оставил комментарий под публикацией, в котором отметил, что писал актрисе в личные сообщения и объяснил причину, почему уехал с места ДТП. Кроме того, водитель добавил, что готов решить вопрос в правоохранительных органах и возместить стоимость ремонта авто.

"Почему я хотел решить на месте, я вам говорил, по этой же причине я и уехал. Тем более, я вас спросил вызывали ли вы полицию. Итак был составлен протокол на мое авто. Все дальнейшие мои действия я буду решать с полицией. Извините за сложившуюся ситуацию. На счет ремонта напишите мне, решим этот вопрос", — написал водитель.

Виновник ДТП ответил Жураковской. Фото: скриншот

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