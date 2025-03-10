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Українська акторка Олеся Жураківська потрапила у ДТП

10 березня 2025 10:51
Марія Коваленко - Редактор
Олеся Жураківська потрапила в ДТП — фото
Олеся Жураківська. Фото: facebook.com/leftbanktheater
Марія Коваленко - Редактор

Українська акторка Олеся Жураківська потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. В автівку знаменитості в'їхала інша машина.

Після ДТП акторка вийшла на зв'язок із шанувальниками у Facebook та попросила допомоги у пошуку винуватця.

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ДТП сталося ввечері 9 березня в Києві. Як розповіла акторка, в її автомобіль в'їхав інший водій, а після втік з місця аварії. У своїх соцмережах Жураківська вирішила надати розголосу інциденту, аби знайти винуватця ДТП.

"Щойно на одеській трасі біля південного кладовища в мою автівку в'їхав кремезний чолов'яга на Volkswagen. Після того, як я відмовилась "порішати" на місці, він втік з місця ДТП. Допоможіть мені, будь ласка, знайти цього негідника", — написала акторка.

Олеся Жураківська потрапила у ДТП - фото
Олеся Жураківська показала фото з місця ДТП. Фото: facebook.com/zhurakovskaya

У коментарях Жураківська також відповіла, як почувається після аварії. За словами акторки, із нею все гаразд і вона вже звернулася до правоохоронців.

Тим часом сьогодні на допис зірки відреагував і сам винуватець ДТП. Чоловік на ім'я Дмитро залишив коментар під публікацією, в якому зазначив, що писав акторці в особисті повідомлення та пояснив причину, чому поїхав з місця ДТП. Окрім того, водій додав, що готовий вирішити питання у правоохоронних органах та відшкодувати вартість ремонту авто.

"Чому я хотів вирішити на місці, я вам казав, з цієї ж причини я і поїхав. Тим більше, я вас запитав чи викликали ви поліцію. Отже, був складений протокол на моє авто. Всі подальші мої дії я буду вирішувати з поліцією. Вибачте за ситуацію, що склалася. На рахунок ремонту напишіть мені, вирішимо це питання", — написав водій.

Винуватець ДТП з Олесею Жураківською вийшов на зв'язок - фото
Винуватець ДТП відповів Жураківській. Фото: скриншот

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