В Пекине прошел украинский кинофестиваль Мир Безопасность Будущее — фото

Фестиваль документального кино "Мир. Безопасность. Будущее". Фото: t.me/Ukraine_MFA

В городе Пекин прошел первый фестиваль документального кино "Мир. Безопасность. Будущее", организованный посольством Украины в КНР. Участие в мероприятии приняли представители 15 стран-партнеров.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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С февраля по апрель 2025 года в китайской столице прошел кинофестиваль, инициированный первым секретарем посольства Украины в КНР Кириллом Чуйко. Главной задачей мероприятия, отмечают в МИД, было "укрепление культурного диалога и повышение осведомленности о войне России против Украины".

"Мир. Безопасность. Будущее" — это не только лозунг фестиваля. Это призыв к миру. Это то, за что борется Украина", — подчеркнули в министерстве.

Показ украинского фильма на "Мир. Безопасность. Будущее". Фото: t.me/Ukraine_MFA

Свои документальные ленты на фестивале представили создатели из разных стран — Украины, Великобритании, Польши, Дании, Исландии, Эстонии, Румынии, Швеции и др.

Кинофестиваль "Мир. Безопасность. Будущее". Фото: t.me/Ukraine_MFA

Более тысячи гостей посетили кинопоказы, на которых могли пообщаться с режиссерами и продюсерами фильмов, задать им свои вопросы и проанализировать ленты. А в соцсетях публикации о событии собрали более 69 тысяч репостов.

Фестиваль "Мир. Безопасность. Будущее" в Пекине. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Соорганизаторами фестиваля выступили 15 аккредитованных в Китае дипломатических представительств стран-партнеров Украины — Великобритании, Дании, Эстонии, ЕС, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

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