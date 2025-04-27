"20 днів у Маріуполі" не хотіли показувати в кінотеатрах — причини

Режисер Мстислав Чернов та фотограф Євген Малолєтка. Фото: Укрзалізниця

Оскароносна стрічка "20 днів у Маріуполі" під час планування реалізації потрапила у мовний скандал. У фільмі була перевищена дозволена законодавством норма вживання російської мови.

Про це Новини.LIVE дізнались на публічному обговоренні "За лаштунками Держкіно: аналіз управління та ефективності державної кінополітики".

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"20 днів у Маріуполі" ледь не втратив прокатне посвідчення

Фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" одразу не отримав прокатного посвідчення. Проблема полягала в тому, що сумарна частина реплік, виконаних не української мовою, перевищувала 10% сумарної тривалості реплік в усьому фільмі.

"Цей фільм отримав "Оскар", але він був на межі того, що він втратить прокатне посвідчення в Україні через те, що було перевищено межу наявність російськомовних реплік у фільмі. Якщо ми подивимося навіть на назву, що це Маріуполь, то зрозуміло, чому так відбулося. Але ми знаємо, що він вийшов на екрани українських кінотеатрів. Як це відбулося? Цей фільм був зареєстрований як іноземний продукт. Я, коли готувала цю аналітику, навіть якщо ми зайдемо на сайт "Планети кіно", видно, що країна походження фільму — це США", — прокоментувала юристка-аналітикиня Аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Світлана Гордієнко.

Публічне обговорення "За лаштунками Держкіно". Фото: Новини.LIVE

Зрештою, фільм отримав прокатне посвідчення. Його закупила держава, як американський фільм англійською мовою та субтитровано українською мовою. На думку дослідників, ця ситуація абсурдна. Адже документальна стрічка була знята українською командою та в ній показані події в Донецькій області, якій притаманна російська мова спілкування.

Нагадаємо, український режисер Мстислав Чернов презентував новий фільм про війну в Україні. Також вітчизняний фільм "Мілітантропос" покажуть у Каннах. Документальна стрічка досліджує те, як змінюється людина під час війни.