"20 дней в Мариуполе" не хотели показывать в кинотеатрах - причины

Режиссер Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка. Фото: Укрзалізниця

Оскароносная картина "20 дней в Мариуполе" во время планирования реализации попала в языковой скандал. В фильме была превышена разрешенная законодательством норма употребления русского языка.

Об этом Новини.LIVE узнали на публичном обсуждении "За кулисами Госкино: анализ управления и эффективности государственной кинополитики".

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"20 дней в Мариуполе" едва не потерял прокатное удостоверение

Фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" сразу не получил прокатного удостоверения. Проблема заключалась в том, что суммарная часть реплик, выполненных не на украинском языке, превышала 10% суммарной продолжительности реплик во всем фильме.

"Этот фильм получил "Оскар", но он был на грани того, что он потеряет прокатное удостоверение в Украине из-за того, что был превышен предел наличие русскоязычных реплик в фильме. Если мы посмотрим даже на название, что это Мариуполь, то понятно, почему так произошло. Но мы знаем, что он вышел на экраны украинских кинотеатров. Как это произошло? Этот фильм был зарегистрирован как иностранный продукт. Я, когда готовила эту аналитику, даже если мы зайдем на сайт "Планеты кино", видно, что страна происхождения фильма — это США", — прокомментировала юрист-аналитик Аналитического центра "Институт законодательных идей" Светлана Гордиенко.

Публичное обсуждение "За кулисами Госкино". Фото: Новини.LIVE

В конце концов, фильм получил прокатное удостоверение. Его закупило государство, как американский фильм на английском языке и субтитровали на украинском языке. По мнению исследователей, эта ситуация абсурдна. Ведь документальная картина была снята украинской командой и в ней показаны события в Донецкой области, которой присущ русский язык общения.

Напомним, украинский режиссер Мстислав Чернов представил новый фильм о войне в Украине. Также отечественный фильм "Милитантропос" покажут в Каннах. Документальная картина исследует то, как трансформируется человек во время войны.