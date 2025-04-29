У Пекіні пройшов український кінофестиваль Мир. Безпека. Майбутнє — фото

Фестиваль документального кіно "Мир. Безпека. Майбутнє". Фото: t.me/Ukraine_MFA

У місті Пекін пройшов перший фестиваль документального кіно "Мир. Безпека. Майбутнє", організований посольством України в КНР. Участь у заході взяли представники 15 країн-партнерів.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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З лютого по квітень 2025 року у китайській столиці пройшов кінофестиваль, ініційований першим секретарем посольства України в КНР Кирилом Чуйком. Головною задачею заходу, зазначають у МЗС, було "зміцнення культурного діалогу та підвищення обізнаності про війну Росії проти України".

"Мир. Безпека. Майбутнє" — це не лише гасло фестивалю. Це заклик до світу. Це те, за що бореться Україна", — підкреслили у міністерстві.

Показ українського фільму на "Мир. Безпека. Майбутнє". Фото: t.me/Ukraine_MFA

Свої документальні стрічки на фестивалі представили творці з різних країн — України, Великої Британії, Польщі, Данії, Ісландії, Естонії, Румунії, Швеції тощо.

Кінофестиваль "Мир. Безпека. Майбутнє". Фото: t.me/Ukraine_MFA

Понад тисячу гостей відвідали кінопокази, на яких могли поспілкуватися із режисерами та продюсерами фільмів, поставити їм свої запитання та проаналізувати стрічки. А у соцмережах публікації про подію зібрали понад 69 тисяч репостів.

Фестиваль "Мир. Безпека. Майбутнє" у Пекіні. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Співорганізаторами фестивалю виступили 15 акредитованих в Китаї дипломатичних представництв країн-партнерів України — Великої Британії, Данії, Естонії, ЄС, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії та Швеції.

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