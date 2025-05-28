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Создатели "Собрания ОСМД" анонсировали новую украинскую комедию

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Дата публикации 28 мая 2025 10:48
Родительское собрание с Женей Яновичем — когда премьера фильма
Команда фильма "Собрание ОСМД". Фото: instagram.com/osbb.film

Создатели украинского фильма "Собрание ОСМД" решили не останавливаться на одной части и анонсировали следующий фильм. Новая комедия "Родительское собрание" с Женей Яновичем в главной роли выйдет на экраны уже осенью.

Премьеру ленты анонсировали на странице в Instagram.

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Новая комедия "Родительское собрание" — когда премьера

Зрителей ждет новая порция юмора от студии "Мамахихотала" и режиссера Дмитрия Шмурака. Сюжет обещает показать уже знакомых героев, но в новых обстоятельствах, а именно в школе.

"На этот раз знакомые герои встретятся, но уже за школьной партой, как раз накануне Хэллоуина, чтобы обсудить результаты выборов президента школы. Подозрения в фальсификациях, взаимные обвинения в подкупе, популистские лозунги, буллинг и шантаж - в ход идет все, чтобы обеспечить победу именно своему чаду. Ведь когда речь идет о власти, даже школьной, взрослые теряют здравый смысл быстрее, чем дети. Атмосфера накаляется до предела — и остается один вопрос: кто выйдет из них победителем?", — говорится в синопсисе.

Как стало известно, одни из главных ролей в комедии исполнят Женя Янович и Олег Маслюк. А также не обойдется без звездных камео, но их имена держат в секрете.

Премьера украинской комедии в прокате запланирована на 30 октября 2025 года.

Ранее стало известно, кто сыграет главные роли в сериале "Гарри Поттер" от HBO. А также на Netflix вышел новый мини-сериал с Джулианн Мур, которые захватил зрителей.

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Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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