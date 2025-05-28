Батьківськи збори з Женею Яновичем — коли прем'єра фільму

Команда фільму "Збори ОСББ". Фото: instagram.com/osbb.film

Творці українського фільму "Збори ОСББ" вирішили не зупинятися на одній частині та анонсували наступний фільм. Нова комедія "Батьківські збори" із Женею Яновичем у головній ролі вийде на екрани вже восени.

Прем'єру стрічки анонсували на сторінці в Instagram.

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Нова комедія "Батьківські збори" — коли прем'єра

На глядачів чекає нова порція гумору від студії "Мамахихотала" та режисера Дмитра Шмурака. Сюжет обіцяє показати вже знайомих героїв, але у нових обставинах, а саме у школі.

"Цього разу знайомі герої зустрінуться, але вже за шкільною партою, якраз напередодні Геловіну, щоб обговорити результати виборів президента школи. Підозри у фальсифікаціях, взаємні звинувачення у підкупі, популістичні гасла, булінг і шантаж — у хід йде все, аби забезпечити перемогу саме своєму чаду. Адже коли йдеться про владу, навіть шкільну, дорослі втрачають здоровий глузд швидше, ніж діти. Атмосфера накаляється до межі — і залишається одне питання: хто вийде з них переможцем?", — йдеться в синопсисі.

Як стало відомо, одні з головних ролей у комедії виконають Женя Янович та Олег Маслюк. А також не обійдеться без зіркових камео, але їхні імена тримають у секреті.

Прем'єра української комедії у прокаті запланована на 30 жовтня 2025 року.

Раніше стало відомо, хто зіграє головні ролі у серіалі "Гаррі Поттер" від HBO. А також на Netflix вийшов новий мінісеріал із Джуліанн Мур, яких захопив глядачів.