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У будинок Жені Яновича влучив дрон — що з актором

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Дата публікації: 26 травня 2025 16:47
У будинок Євгена Яновича влучив дрон — фото
Женя Янович. Фото: instagram.com/yanovychzhenya

У будинок, в якому живе український актор і телеведучий Женя Янович, влучив російський безпілотник під час атаки на Київ. У цей момент шоумен перебував усередині.

Після жахливої ночі ведучий розповів, як пережив атаку, в етері YouTube-каналі активіста Сергія Стерненка.

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У будинок Жені Яновича влучив "шахед"

У ніч проти 25 травня російська армія вкотре завдала масованого удару по Україні. У Києві ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку, в якій мешкає Янович.

"Шахед" влучив у перші поверхи будівлі та здетонував. На щастя, ніхто не загинув, однак декілька людей отримали поранення. Як розповів Янович, під час удару він також перебував у будинку.

"Я таку локацію обрав для життя, де буває час від часу гучно. І от так сталося, що просто в будинок, де я живу, але на перші поверхи знизу — впав дрон. Просто здетонував. Я чув, як він дзижчить, прискорюється і пікірує", — розповів актор.

В будинок Жені Яновича влучив дрон - фото
Женя Янович показав зруйнований будинок. Фото: скриншот

Зазвичай, як розповів Євген, він ховається поруч із ліфтами, де є захист з чотирьох стін. Однак після вибуху одразу спустився до укриття. Випадок із шоуменом неабияк схвилював його рідних та друзів, тож він порадив одразу попереджати близьких, що з вами все гаразд.

"Зазвичай, коли "шахеди", я йду до ліфтів, бо там по чотири стіни з кожного боку. Бахнуло, я спустився, там було дуже багато диму. Було дуже багато народу, це має жахливий вигляд збоку. Я не бачив масштабу, тому що ніч. Я одразу — в укриття. А вранці просто заснув. Прокидаюсь від того, що у мене хтозна скільки пропущених і всього іншого. Так, якщо десь поруч із вами прилітає, напишіть знайомим, що з вами все окей", — розповів Янович.

Нагадаємо, акторка Катерина Кузнєцова також потрапила під обстріл на Київщині та показала наслідки удару РФ. 

Також стало відомо, що на фронті загинув відомий український актор.

Київ обстріли українські зірки війна в Україні Євген Янович
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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