У будинок Євгена Яновича влучив дрон — фото

Женя Янович. Фото: instagram.com/yanovychzhenya

У будинок, в якому живе український актор і телеведучий Женя Янович, влучив російський безпілотник під час атаки на Київ. У цей момент шоумен перебував усередині.

Після жахливої ночі ведучий розповів, як пережив атаку, в етері YouTube-каналі активіста Сергія Стерненка.

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У будинок Жені Яновича влучив "шахед"

У ніч проти 25 травня російська армія вкотре завдала масованого удару по Україні. У Києві ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку, в якій мешкає Янович.

"Шахед" влучив у перші поверхи будівлі та здетонував. На щастя, ніхто не загинув, однак декілька людей отримали поранення. Як розповів Янович, під час удару він також перебував у будинку.

"Я таку локацію обрав для життя, де буває час від часу гучно. І от так сталося, що просто в будинок, де я живу, але на перші поверхи знизу — впав дрон. Просто здетонував. Я чув, як він дзижчить, прискорюється і пікірує", — розповів актор.

Женя Янович показав зруйнований будинок. Фото: скриншот

Зазвичай, як розповів Євген, він ховається поруч із ліфтами, де є захист з чотирьох стін. Однак після вибуху одразу спустився до укриття. Випадок із шоуменом неабияк схвилював його рідних та друзів, тож він порадив одразу попереджати близьких, що з вами все гаразд.

"Зазвичай, коли "шахеди", я йду до ліфтів, бо там по чотири стіни з кожного боку. Бахнуло, я спустився, там було дуже багато диму. Було дуже багато народу, це має жахливий вигляд збоку. Я не бачив масштабу, тому що ніч. Я одразу — в укриття. А вранці просто заснув. Прокидаюсь від того, що у мене хтозна скільки пропущених і всього іншого. Так, якщо десь поруч із вами прилітає, напишіть знайомим, що з вами все окей", — розповів Янович.

Нагадаємо, акторка Катерина Кузнєцова також потрапила під обстріл на Київщині та показала наслідки удару РФ.

Також стало відомо, що на фронті загинув відомий український актор.