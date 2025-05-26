В дом Евгения Яновича попал дрон — фото

Женя Янович. Фото: instagram.com/yanovychzhenya

В дом, в котором живет украинский актер и телеведущий Женя Янович, попал российский беспилотник во время атаки на Киев. В этот момент шоумен находился внутри.

После ужасной ночи ведущий рассказал, как пережил атаку в эфире YouTube-канале активиста Сергея Стерненко.

Реклама

Читайте также:

В дом Жени Яновича попал "шахед"

В ночь на 25 мая российская армия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В Киеве вражеский беспилотник попал в многоэтажку, в которой живет Янович.

"Шахед" попал в первые этажи здания и сдетонировал. К счастью, никто не погиб, однако несколько человек получили ранения. Как рассказал Янович, во время удара он также находился в доме.

"Я такую локацию выбрал для жизни, где бывает время от времени громко. И вот так случилось, что прямо в дом, где я живу, но на первые этажи снизу - упал дрон. Просто сдетонировал. Я слышал, как он жужжит, ускоряется и пикирует", — рассказал актер.

Женя Янович показал разрушенный дом. Фото: скриншот

Обычно, как рассказал Евгений, он прячется рядом с лифтами, где есть защита из четырех стен. Однако после взрыва сразу спустился в укрытие. Случай с шоуменом изрядно взволновал его родных и друзей, поэтому он посоветовал сразу предупреждать близких, что с вами все в порядке.

"Обычно, когда "Шахеди", я иду к лифтам, потому что там по четыре стены с каждой стороны. Бахнуло, я спустился, там было очень много дыма. Было очень много народу, это выглядит ужасно со стороны. Я не видел масштаба, потому что ночь. Я сразу — в укрытие. А утром я просто заснул. Просыпаюсь от того, что у меня неизвестно сколько пропущенных и всего остального. Так, если где-то рядом с вами прилетает, напишите знакомым, что с вами все окей", — рассказал Янович.

Напомним, актриса Екатерина Кузнецова также попала под обстрел на Киевщине и показала последствия удара РФ.

Также стало известно, что на фронте погиб известный украинский актер.