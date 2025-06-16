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Главная Кино Топ-4 ленты с Юрием Фелипенко, который погиб на войне

Топ-4 ленты с Юрием Фелипенко, который погиб на войне

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 18:36
На войне погиб Юрий Фелипенко — сериалы и фильмы с павшим защитником
Украинский актер и защитник Юрий Фелипенко. Фото: instagram.com/y.felipenko/
Ключові моменти В дело вмешивается Остап Гуляй (2020) Цвет страсти (2020) Сериал Оккупированные (2023) Сериал "Обещание Богу" (2024)

На войне погиб молодой известный украинский актер Юрий Фелипенко. Его талант навсегда останется в памяти украинцев.

Редакция Новини.LIVE сделала подборку фильмов и сериалов с Юрием Фелипенко, который отдал свою жизнь за Украину.

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В дело вмешивается Остап Гуляй (2020)

Главный герой — киевлянин Остап (Юрий Фелипенко). В его жизни появляется поэтесса Юлити, которая стала свидетелем преступлений сепаратистов. Девушку убивают в квартире главного героя. Чтобы избежать несправедливой Фемиды, парень вынужден бежать из столицы.

Цвет страсти (2020)

Главную героиню Дарью Гомонай обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Молодую девушку защищает адвокат Андрей Потапенко (Юрий Фелипенко). Мужчина влюбляется в Дарью, однако из-за давления невесты и ее семьи отказывается от дела. Главная героиня попадает в тюрьму.

Сериал Оккупированные (2023)

Лента рассказывает о крепком духе украинцев, которые давали отпор оккупантам в начале полномасштабного вторжения России. Юрий Фелипенко сыграл Романа, который организовал в поселке сопротивление россиянам. В сериале также сыграл ведущий Геннадий Попенко, который сейчас защищает Украину.

 

Сериал "Обещание Богу" (2024)

Главная героиня Стася вынуждена спасать сына от онкологии Единственный вариант сохранить ему жизнь — родить ребенка от биологического папы, которого и сыграл павший защитник Юрий Фелипенко.

"История выбора, который сделала сама жизнь", — говорится в синопсисе ленты.

Ранее мы рассказывали о 3 новых украинских сериалах, которые можно посмотреть онлайн на YouTube. А также предлагаем 4 психологических сериала, которые можно посмотреть за пару дней.

смерть сериал актеры украинские звезды война в Украине
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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