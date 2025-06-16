На войне погиб Юрий Фелипенко — сериалы и фильмы с павшим защитником

Топ-4 ленты с Юрием Фелипенко, который погиб на войне
На войне погиб молодой известный украинский актер Юрий Фелипенко. Его талант навсегда останется в памяти украинцев.
Редакция Новини.LIVE сделала подборку фильмов и сериалов с Юрием Фелипенко, который отдал свою жизнь за Украину.
В дело вмешивается Остап Гуляй (2020)
Главный герой — киевлянин Остап (Юрий Фелипенко). В его жизни появляется поэтесса Юлити, которая стала свидетелем преступлений сепаратистов. Девушку убивают в квартире главного героя. Чтобы избежать несправедливой Фемиды, парень вынужден бежать из столицы.
Цвет страсти (2020)
Главную героиню Дарью Гомонай обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Молодую девушку защищает адвокат Андрей Потапенко (Юрий Фелипенко). Мужчина влюбляется в Дарью, однако из-за давления невесты и ее семьи отказывается от дела. Главная героиня попадает в тюрьму.
Сериал Оккупированные (2023)
Лента рассказывает о крепком духе украинцев, которые давали отпор оккупантам в начале полномасштабного вторжения России. Юрий Фелипенко сыграл Романа, который организовал в поселке сопротивление россиянам. В сериале также сыграл ведущий Геннадий Попенко, который сейчас защищает Украину.
Сериал "Обещание Богу" (2024)
Главная героиня Стася вынуждена спасать сына от онкологии Единственный вариант сохранить ему жизнь — родить ребенка от биологического папы, которого и сыграл павший защитник Юрий Фелипенко.
"История выбора, который сделала сама жизнь", — говорится в синопсисе ленты.
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