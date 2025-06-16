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Головна Кіно Топ-4 стрічки з Юрієм Феліпенком, який загинув на війні

Топ-4 стрічки з Юрієм Феліпенком, який загинув на війні

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Дата публікації: 16 червня 2025 18:36
На війні загинув Юрій Феліпенко — серіали та фільми із полеглим захисником
Український актор та захисник Юрій Феліпенко. Фото: instagram.com/y.felipenko/
Ключові моменти У справу втручається Остап Гуляй (2020) Колір пристрасті (2020) Серіал Окуповані (2023) Серіал "Обіцянка Богу" (2024)

На війні загинув молодий відомий український актор Юрій Феліпенко. Його талант назавжди залишиться в пам'яті українців.

Редакція Новини.LIVE зробила підбірку фільмів та серіалів з Юрієм Феліпенком, який віддав своє життя за Україну.

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У справу втручається Остап Гуляй (2020)

Головний герой — киянин Остап (Юрій Феліпенко). В його житті з'являється поетеса Юліті, яка стала свідком злочинів сепаратистів. Дівчину вбивають у квартирі головного героя. Щоб уникнути несправедливої Феміди, хлопець вимушений тікати зі столиці.

Колір пристрасті (2020)

Головну героїню Дарину Гомонай звинувачують у вбивстві, якого вона не вчиняла. Молоду дівчину захищає адвокат Андрій Потапенко (Юрій Феліпенко). Чоловік закохується в Дарину, проте через тиск нареченої та її родини відмовляється від справи. Головна героїня потрапляє до в'язниці.

Серіал Окуповані (2023)

Стрічка розповідає про міцний дух українців, які давали відсіч окупантам на початку повномасштабного вторгнення Росії. Юрій Феліпенко зіграв Романа, який організував в селищі опір росіянам. У серіалі також зіграв ведучий Геннадій Попенко, який нині захищає Україну.

 

Серіал "Обіцянка Богу" (2024)

Головна героїня Стася вимушена рятувати сина від онкології Єдиний варіант зберегти йому життя — народити дитя від біологічного тата, якого й зіграв полеглий захисник Юрій Феліпенко.

"Історія вибору, яке зробило саме життя", — йдеться в синопсисі стрічки.

Раніше ми розповідали про 3 нові українські серіали, які можна подивитися онлайн на YouTube. А також пропонуємо 4 психологічні серіали, які можна подивитися за пару днів.

смерть серіал актори українські зірки війна в Україні
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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