ТОП-4 комедии на вечер 3 - кино для компании

Актер Роберт Де Ниро в фильме "Папиных уикенд". Фото: скриншот YouTube

Отличным вариантом для совместного вечера с друзьями является просмотр кино. Можно вместе обсудить героев и весело посмеяться.

Редакция Новини.LIVE подобрала комедии, которые прекрасно подойдут для просмотра компанией.

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Почему он? (2016)

Лента рассказывает о том, как семья с консервативными взглядами приезжает знакомиться с избранником своей любимой дочери. Возлюбленный девушки - богатый IT-магнат, который является довольно эксцентричным и имеет странные прихоти.

Джекси (2019)

Фильм рассказывает о юноше, который зависит от своего смартфона. Герой настраивает в своем гаджете виртуального ассистента Джекси, который начинает контролировать каждый его шаг и манипулировать им.

Разве это не романтично? (2019)

Фильм рассказывает о женщине, которая не верит в настоящую романтику. Неожиданно героиня травмирует голову и начинает по другому воспринимать этот мир. Она впервые чувствует химию и любовь в отношениях.

Папины выходные (2023)

Главный герой Себастьян Манискалко хочет сделать красивое предложение своей девушке Элли. Парень отправляется в роскошное поместье ее родителей вместе со своим папой Сальво. Мужчина имеет довольно специфический характер и это вызывает кучу недоразумений между семьями.

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