ТОП-4 комедії на вечір 3 — кіно для компанії

Актор Роберт Де Ніро в фільмі "Татусів вікенд". Фото: скриншот YouTube

Чудовим варіантом для спільного вечора з друзями є перегляд кіно. Можна разом обговорити героїв та весело посміятися.

Редакція Новини.LIVE підібрала комедії, які чудово підійдуть для перегляду компанією.

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Чому він? (2016)

Стрічка розповідає про те, як родина з консервативними поглядами приїжджає знайомитися із обранцем своєї улюбленої доньки. Коханий дівчини — заможний IT-магнат, який є доволі ексцентричним та має дивні забаганки.

Джексі (2019)

Фільм розповідає про юнака, який залежить від свого смартфона. Герой налаштовує в своєму гаджеті віртуального асистента Джексі, який починає контролювати кожен його крок та маніпулювати ним.

Хіба це не романтично? (2019)

Фільм розповідає про жінку, яка не вірить у справжню романтику. Несподівано героїня травмує голову і починає по іншому сприймати цей світ. Вона вперше відчуває хімію та любов в стосунках.

Татусів вікенд (2023)

Головний герой Себастьян Маніскалко хоче зробити красиву пропозицію свої дівчині Еллі. Хлопець вирушає до розкішного маєтку її батьків разом зі своїм татом Сальво. Чоловік має доволі специфічний характер і це викликає купу непорозумінь між родинами.

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