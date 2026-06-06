Мини-сериалы о таинственных островах: 5 увлекательных историй для выходных

Главные герои сериала "Мы были лжецами". Кадр из видео

Остров в кино — это всегда больше, чем просто локация посреди воды. Это замкнутое пространство, где природа становится полноценным участником событий, а героям все сложнее избежать последствий собственных решений. Именно поэтому такие истории легко захватывают и держат в напряжении до самого финала.

Новини.LIVE расскажет подробнее о четырех сериалах, где события происходят на отдаленном острове.

"Сирены"

Рейтинг IMDb — 8.0

Девон замечает, что ее сестра Симона попала в полную зависимость от своей начальницы Микаэлы. Это не просто рабочие отношения — это психологическая манипуляция. Микаэла окружает себя роскошью, которая действует на Симону как наркотик. Девон пытается вытащить сестру из-под этого влияния, но оказывается, что Микаэла не просто богачка, а очень опасная женщина, которая привыкла уничтожать тех, кто стоит на ее пути.

"Лето, когда я стала привлекательной"

Рейтинг IMDb — 7.3

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Главная героиня Белли каждое лето приезжает на остров к лучшей подруге своей мамы. Но этим летом все пошло не по плану: она оказалась в центре любовного треугольника между двумя братьями, которых знает с детства. Это история о потере невинности, первых настоящих конфликтах и осознании того, что взрослые, которые казались идеальными, имеют множество проблем, которые они скрывают под маской летнего отдыха.

"Великолепная пара"

Рейтинг IMDb — 8.0

Свадьба, которая должна была стать событием года на Нантакете, превращается в криминальную площадку. Перед самой церемонией находят тело подружки невесты. Поскольку остров отрезан от большой земли, полиция подозревает, что убийца среди гостей. Начинаются допросы, и выясняется, что никто из присутствующих на этом острове не желает говорить правду.

"Мы были лжецами"

Рейтинг IMDb — 6.6

Кейди принадлежит к богатой семье, владеющей частным островом. После загадочной травмы головы она теряет память о событиях одного конкретного лета. Когда она возвращается на остров, чтобы разобраться, что произошло, друзья ведут себя странно, а родные делают вид, что ничего не случилось. Кейди приходится буквально по крупицам восстанавливать собственное прошлое, чтобы понять, что же скрывают все ее родные на этом острове.

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