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Головна Кіно Там, де час зупинився: 5 мінісеріалів про таємничі острови

Там, де час зупинився: 5 мінісеріалів про таємничі острови

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 20:25
Мінісеріали про таємничі острови: 5 захопливих історій для вихідних
Головні герої серіалу "Ми були брехунами". Кадр з відео

Острів у кіно — це завжди більше, ніж просто локація посеред води. Це замкнений простір, де природа стає повноцінним учасником подій, а героям дедалі складніше уникнути наслідків власних рішень. Саме тому такі історії легко захоплюють і тримають у напрузі до самого фіналу.

Новини.LIVE розповість детальніше про чотири серіали, де події відбуваються на віддаленому острові.

"Сирени"

Рейтинг IMDb — 8.0

Девон помічає, що її сестра Симона потрапила в повну залежність від своєї начальниці Мікаели. Це не просто робочі стосунки — це психологічна маніпуляція. Мікаела оточує себе розкішшю, яка діє на Симону як наркотик. Девон намагається витягти сестру з-під цього впливу, але виявляється, що Мікаела не просто багатійка, а дуже небезпечна жінка, яка звикла знищувати тих, хто стоїть на її шляху.

"Літо, коли я стала привабливою"

Рейтинг IMDb — 7.3

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Головна героїня Беллі щоліта приїжджає на острів до найкращої подруги своєї мами. Але цього літа все пішло не за планом: вона опинилася в центрі любовного трикутника між двома братами, яких знає з дитинства. Це історія про втрату невинності, перші справжні конфлікти та усвідомлення того, що дорослі, які здавалися ідеальними, мають безліч проблем, які вони приховують під маскою літнього відпочинку.

"Чудова пара"

Рейтинг IMDb — 8.0

Весілля, яке мало стати подією року на Нантакеті, перетворюється на кримінальний майданчик. Перед самою церемонією знаходять тіло подружки нареченої. Оскільки острів відрізаний від великої землі, поліція підозрює, що вбивця серед гостей. Починаються допити, і з’ясовується, що ніхто з присутніх на цьому острові не бажає говорити правду.

"Ми були брехунами"

Рейтинг IMDb —  6.6

Кейді належить до багатої родини, що володіє приватним островом. Після загадкової травми голови вона втрачає пам'ять про події одного конкретного літа. Коли вона повертається на острів, щоб розібратися, що сталося, друзі поводяться дивно, а рідні роблять вигляд, що нічого не трапилося. Кейді доводиться буквально по крихтах відновлювати власне минуле, щоб зрозуміти, що ж приховують усі її рідні на цьому острові.

Які ще цікаві серіали варто подивитися

Раніше ми писали про серіал "Мис страху" з Хав’єром Бардемом в головній ролі. Це новий погляд на знайому усім історію з 90-х.

Також Новини.LIVE повідомляли, які серіали про людей, що отримали суперсили, є одними з кращих в жанрі фантастика. До кожного серіалу є короткий опис сюжету і рейтинг.

фільм добірка серіалів цікаві мінісеріали
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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