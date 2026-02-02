Каким был Sundance-2026 — голливудские звезды и непревзойденное кино

Ченнинг Татум, Бет де Араужо, Мейсон Ривз и Джемма Чан на премьере фильма "Жозефина" во время кинофестиваля Sundance-2026. Фото: Reuters

Бесконечные очереди, голливудские звезды, которые пешком ходят по главной улице маленького горного городка Парк-Сити, что в штате Юта, далеко на севере США и много хорошего качественного кино, что позже, как правило, получает награды и даже премии киноакадемии Оскар. На Sundance 2026 приехал Принц Гарри и Меган Маркл, чтобы отдать честь основателю одного из лучших кинофестивалей независимого кино в мире — Роберту Рэтфорду, который умер незадолго до того, в сентябре 2025 года.

Как состоялось чествование памяти основателя фестиваля, показывали ли фильмы об Украине и переедут ли с фестивалем в Колорадо его сторонники - из Юты рассказывает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

"Мы поддерживаем то, что не может быть сосредоточено только на бизнесе" — говорится в каждом видео перед каждым из просмотров фильмов на Сандэнс. Это слова основателя кинофестиваля Sundance и Sundance Institute, — институции и платформы, которые сосредоточены поддерживать независимые фильмы и кинопространство. Интересно, что на первый фестиваль, который проходил в Парк-Сити, в штате Юта пришло всего 30 человек, а на последнем фестивале маленький горный городок превратился в сплошные очереди, чтобы послушать голливудских звезд и сделать фото на фоне баннера крупных бизнесов, которые имели свою презентацию на фестивале.

Участники фестиваля Sundance-2026 Фото: Reuters

Эми Редфорд — кинорежиссер и продюсер, а также дочь основателя Sundance Institute Роберта Редфорда в своей речи к журналистам на пресс-открытии фестиваля отметила, что у нее дома всегда ценили прессу, дома постоянно был экземпляр одной из основных американских газет. Госпожа Редфорд поблагодарила присутствующих журналистов за их присутствие на фестивале и то, что они готовы говорить о важном (Ред. — Наверное имелось в виду не только независимое кино, ведь Америка в конце января переживала турбулентные времена с протестами и митингами.).

"Спасибо, что приехали с добротой, любознательностью и тем непростым опытом, который вы несете с собой. Давайте сделаем этот фестиваль пространством празднования, памяти и надежды — на все, что еще возможно", — отметила Редфорд.

Фильмы Sundance 2026 года

Как отмечалось выше, бизнес и коммерция максимально зашли в последний кинофестиваль, представляя фильмы, которые ориентированы больше на массового зрителя. Конечно, было много фильмов, которые сделали маленькими нишевые кинокомпании, однако все равно, было много очень коммерции и Голливуда. Если раньше процент попасть на фестиваль был меньше одного, а может даже и меньше, то сейчас — при правильном выборе голливудской звезды — шансы могут стать намного больше.

На Sundance 2026 впервые за 20 лет приехал Ченнинг Татум. Перед премьерой, общаясь с поклонниками, он сказал, что чувствует щемящий момент. Актер привез фильм, который сам продюсирует и где играет главную роль. На премьере ленты говорит, что с отцовством, которое сильно повлияло на него сейчас, изменились и приоритеты в жизни.

Бет де Араужо и Ченнинг Татум на кинофестивале Sundance-2026. Фото: Reuters

"У меня есть 12-летняя дочь. Я много думаю о том, как воспитывали меня мои родители, и, кажется, взял что-то и из того времени, и из настоящего. Мы стараемся говорить с детьми даже о сложных вещах — иногда, возможно, раньше, чем они готовы. Но эти разговоры важны. Во время съемок я больше всего волновался, чтобы моя сценическая дочь не подумала, что я действительно злюсь на нее. Я объяснял: "Это просто роль, я играю". Для меня было важно, чтобы она это понимала", — говорит Ченнинг Татум.

Фильм "Джозефин" — это остросюжетная драма вокруг истории о том, почему важно говорить с детьми, слышать их и воспитывать так, чтобы они вырастали самостоятельными личностями, а не людьми со страхом ошибиться.

Лента "Джозефин", снятая режиссером Бет де Араухо, с Мейсоном Ривзом, Джеммой Чан и Ченнингом Татумом в главных ролях, стала одним из главных триумфаторов Sundance Film Festival 2026, получив сразу две ключевые награды - Гран-при от жюри и Зрительскую Симпатию.

"Ha-Chan, Shake Your Booty" — фильм о потере и о том, как с ней жить дальше. Однако, вместе с тем, история обрастает многими контекстами, которые, без понимания японской культуры и символов, заложенных в ленте, могут остаться непонятными. Главная героиня — японка, замужем за мексиканцем. Будто зависает в пространстве, времени и японских традициях после смерти мужа, которого не похоронили по привычным японским ритуалам. Соответственно женщина нормально не проживает потерю, зависает в своей боли, которая не позволяет ей отпустить смерть близкого человека. Но вместе с тем, в фильме считывается желание жить дальше через танцы, которые возвращают женщину к жизни.

Литовская лента о том, "Как развестись во время войны" показывает местную семью, которая находясь в Литве, проживает войну в Украине. Это история не только об украинцах, но и о том, как война касается других национальностей — и как они на нее реагируют, борются и делают свой выбор - разводиться или нет.

Фильм говорит об отношениях и потере, о влиянии российской пропаганды, а также о жизни украинских беженцев в Европе — их поиск убежища и поддержку, которую им оказывали литовцы: от уличных акций солидарности до ежедневной помощи людям. Как это все показано — посмотрите сами, потому что хватит уже спойлеров. Лента снята на литовском языке, где русский — субтитрован другим цветом с английским переводом, — как визуальный и смысловой акцент, четко отделяющий его от основного повествования.

От европейской социалки к американской

Фильм о том, как люди проживают зависимость "Union County" занимает особое место Sundance 2026. О нем здесь говорили все, потому что он о теме, которая болит — о людях, что живут с наркотической зависимостью и выходят из нее. История фильма глубоко личная для режиссера, который родом из Огайо, где с годами количество пораженных наркотическим кризисом только растет, но люди неустанно борются.

"Я пришел как свидетель на встречу наркозависимого с судьей этих дел и меня это сильно поразило. Там было столько надежды, человечности и эмпатии. Это стало мгновенным контрнаративом ко всему, что я слышал раньше: к разговорам о безысходности, трагедии и статистике передозировок. Я сразу увидел людей, которым становится лучше, которые возвращаются на ноги. И я увидел невероятную работу Аннетт, ее команды и всех, кто ежедневно поднимает этих людей".

О работе системы восстановления изнутри говорит и героиня фильма, которая сыграла саму себя — женщина, много лет работающая в сфере помощи людям с зависимостью:

"Я работаю в этой сфере уже 38 лет. Было много историй, когда люди восстанавливались. Когда мне быстро сказали: "Мы хотим, чтобы ты сыграла саму себя". Я ответила: "Хорошо, пожалуй, смогу". Мы прекрасно провели время, работая. Я почувствовала, насколько искренне режиссер стремился рассказать эту историю выздоровления".

Мгновенно снимать документальное кино о легенде американского тенниса Билли Кинг решили также и режиссеры Лиз Гарбус и Элизабет Вулфф:

"После нескольких первых встреч с ней появилось ощущение, что Билли — это настоящий лайфкоуч. И нам очень захотелось поделиться со всеми тем опытом, который ты проживаешь, просто слушая ее историю. Я помню, как мы сидели в комнате в ее квартире — она выглядела как трофейный зал. Голубая комната, заполненная историями. И тогда мы поняли: нам нужно, чтобы каждый зритель почувствовал, будто он сидит рядом с Билли и учится у нее".

Билли Джин Кинг и Илана Клосс на премьере фильма "Give Me The Ball!" Фото: Reuters

"Give me ball!" — лента о том, как Билли Кинг делится всем своим жизненным опытом, который переживает во время своего карьерного восхождения: о поисках себя, своей любви, карьеры и постоянной борьбе за женственность в спорте и не только.

Билли Джин Кинг лично пришла на премьеру фильма, радовалась, что она впервые на Сандэнсе. Звезда тепло отзывалась о работе творческой команды, особенно отметив режиссеров и редактора, который работал со всем массивом отснятого материала:

"Мне кажется, что я больше люблю быть по ту сторону камеры. Я всегда думаю об ответственности, которую она несет. Мне было чрезвычайно интересно наблюдать за тем, как работает вся команда", — сказала Кинг.

Режиссеры решили снимать непосредственно в камеру, максимально приближая зрителя к героине и это удалось максимально:

"Мы хотели, чтобы камера буквально "наклонилась" к Билли. Пространства было очень мало, команда работала в тесноте — звук, свет, камера. Но все знали, что должны сделать свою работу. Камера была очень близко, почти вплотную — и именно это создало ощущение личного разговора".

Парк-Сити: истории получают свободу

Главным разговором между людьми в очередях на просмотры фильмов, в очередях на разговорные панели и в очередях, чтобы сфотографироваться возле будки больших лейблов, вопрос был один: "Поедут ли люди за Сандансом в Колорадо?". Ведь после фестиваля 2026 года, маленький городок в Юте - Парк-Сити не будет принимать больше Санденс. Многие уверяли, что будут путешествовать за фестивалем дальше, несмотря на то, что многое надо будет начинать сначала — поиски жилья, решать с логистикой. Однако для многих Санданс 2026 станет крайним, и навсегда будет на Мейн Стрит в маленьком горном городке Парк-Сити штата Юта.

Причина переезда фестиваля проста, и едва ли самая сложная — деньги. Среди разговоров в очередях звучало, что Колорадо как штат предложил больше денег за то, что будет принимать фествиаль. Другие говорили, что Санданс просто хочет переехать из консервативного штата в либеральный.

Местные люди здесь радуются фестивальным активностям, однако, одновременно чувствуется, как они устали от постоянных вопросов, куда пойти, чтобы не заблудиться, каким автобусом поехать, чтобы не потерять премьерный сеанс очередного фильма.

"Парк-Сити - это портал, через который множество историй получают шанс быть услышанными. С самого начала жители города открывают свои дома и сердца, отдавая свое пространство и свое время этой, на первый взгляд, безумной идее. Поэтому когда вы едите, гуляете по улицам или даже получаете штраф за парковку — обращайте внимание на людей вокруг. Возможно, в Юте есть гораздо больше, чем вам кажется", — метко отмечает Юджин Эрнандес, директор фестиваля и руководитель программ публичного показа Sundance.

Отдельное место в очереди нужно отдать очередям, ведь здесь есть даже очереди на очереди. Однако, каждая такая очередь — это как отдельный мир и отдельная маленькая жизнь, которую проживаешь, нервничаешь, знакомишься с людьми и радуешься очень, когда получаешь 497 билет на фильм и смотришь его чуть ли не с высоты птичьего полета, при том, что имеешь шанс увидеть первым то, что даже неизвестно выйдет ли в дистрибуцию и получает возможность быть показанным на большую аудиторию.

