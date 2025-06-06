Синди Суини продает мыло из воды, в которой мылась - фото

Синди Суини. Фото: instagram.com/sydney_sweeney

Американская актриса Синди Суини шокировала своих поклонников идеей для стартапа. Звезда сериала "Эйфория" решила продавать мыло с очень необычным компонентом.

Об этом актриса объявила на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Синди Суини выпускает мыло из воды, в которой сама купалась

27-летняя знаменитость объявила о запуске собственной лимитированной коллекции мыла совместно с брендом Dr. Squatch. Оно будет создано на основе воды, в которой купалась Синди.

Все началось с того, что актриса снялась в рекламе бренда. В ролике Суини нежилась в пенной ванной с упаковкой мыла. Тогда в комментариях некоторые из фанов начали писать о том, что приобрели бы даже воду, в которой мылась звезда. Поэтому актриса не стала терять возможность и воплотила запрос поклонников.

"Вы продолжали спрашивать о моей воде для ванны после рекламы Dr. Squatch... поэтому мы сохранили ее. Представляем вам "Блаженство Синди в ванне"! Настоящее, очень ограниченный тираж мыла, изготовленное из моей настоящей воды для ванны", — представила новинку Суини.

Мыло будет доступно в продаже только в количестве 5 тысяч упаковок. На официальном сайте покупатели уже заняли очередь на старт продаж, а также среди покупателей разыграли еще 100 упаковок. Купить кусочек мыла от Синди можно всего за 8 долларов.

Синди Суини в рекламе своего мыла. Фото: instagram.com/drsquatch

Ранее мы писали, что Леди Гага устроила "смертельный" перформанс в стиле "Венздей". А также стало известно, что Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя.