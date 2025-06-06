Сінді Свіні продає мило з води, в якій милася — фото

Сінді Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney

Американська акторка Сінді Свіні шокувала своїх шанувальників ідеєю для стартапу. Зірка серіалу "Ейфорія" вирішила продавати мило з дуже незвичним компонентом.

Про це акторка оголосила на своїй сторінці в Instagram.

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Сінді Свіні випускає мило з води, в якій сама купалася

27-річна знаменитість оголосила про запуск власної лімітованої колекції мила спільно з брендом Dr. Squatch. Воно буде створено на основі води, в якій купалася Сінді.

Усе почалося з того, що акторка знялася у рекламі бренду. У ролику Свіні ніжилася у пінній ванній з упаковкою мила. Тоді у коментарях дехто з фанів почав писати про те, що придбав би навіть воду, в якій милася зірка. Тож акторка не стала втрачати можливість і втілила запит прихильників.

"Ви продовжували запитувати про мою воду для ванни після реклами Dr. Squatch... тому ми зберегли її. Представляємо вам "Блаженство сінді у ванні"! Справжнє, дуже обмежений тираж мила, виготовлене з моєї справжньої води для ванни", — представила новинку Свіні.

Мило буде доступно у продажу лише у кількості 5 тисяч упаковок. На офіційному сайті покупці вже зайняли чергу на старт продажу, а також серед покупців розіграли ще 100 упаковок. Купити шматочок мила від Сінді можна усього за 8 доларів.

Сінді Свіні у рекламі свого мила. Фото: instagram.com/drsquatch

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