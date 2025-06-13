Анна Сагайдачная показала танцы на пилоне - видео

Анна Сагайдачная. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная спустя полгода после рождения второго ребенка уже вернулась к тренировкам. Звезда сериала "Крепостная" ошеломила поклонников танцами на пилоне.

Видео с тренировки актриса опубликовала в Instagram.

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36-летняя актриса лишь полгода назад во второй раз стала мамой, но уже начала возвращаться к занятиям любимым хобби — pole dance. На видео знаменитость продемонстрировала фанам несколько сверхсложных элементов на пилоне и соблазнительные танцы.

"Понемногу возвращаюсь к тренировкам", — подписала видео Сагайдачная.

Для тренировки Анна выбрала черные мини-шортики и яркий желтый топ, которые открыли ее фигуру. А также актриса продемонстрировала подтянутые ножки на высоченных каблуках, в которых обычно выступают танцовщицы.

В комментариях поклонники наделали звезде приятных комплиментов и отметили, что она имеет просто замечательную форму.

"Просто вау".

"Вы выглядите невероятно".

"Так пластично и очень красиво. Огонь".

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