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Главная Кино Сагайдачная удивила танцем на пилоне спустя полгода после родов

Сагайдачная удивила танцем на пилоне спустя полгода после родов

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Дата публикации 13 июня 2025 15:00
Анна Сагайдачная показала танцы на пилоне - видео
Анна Сагайдачная. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya
Ключові моменти Анна Сагайдачная похвасталась фигурой на репетиции

Украинская актриса Анна Сагайдачная спустя полгода после рождения второго ребенка уже вернулась к тренировкам. Звезда сериала "Крепостная" ошеломила поклонников танцами на пилоне.

Видео с тренировки актриса опубликовала в Instagram.

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Анна Сагайдачная похвасталась фигурой на репетиции

36-летняя актриса лишь полгода назад во второй раз стала мамой, но уже начала возвращаться к занятиям любимым хобби — pole dance. На видео знаменитость продемонстрировала фанам несколько сверхсложных элементов на пилоне и соблазнительные танцы.

"Понемногу возвращаюсь к тренировкам", — подписала видео Сагайдачная.

Для тренировки Анна выбрала черные мини-шортики и яркий желтый топ, которые открыли ее фигуру. А также актриса продемонстрировала подтянутые ножки на высоченных каблуках, в которых обычно выступают танцовщицы.

В комментариях поклонники наделали звезде приятных комплиментов и отметили, что она имеет просто замечательную форму.

"Просто вау".

"Вы выглядите невероятно".

"Так пластично и очень красиво. Огонь".

Напомним, ранее Наталка Денисенко сказала, кого считает худшей украинской актрисой.

А также мы писали, что звезда сериала "Голова" раскрыл секрет дубляжа интимных сцен в кино.

соцсети украинские звезды актриса танцы фигура
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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