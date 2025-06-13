Анна Сагайдачная показала танцы на пилоне - видео

Сагайдачная удивила танцем на пилоне спустя полгода после родов
Украинская актриса Анна Сагайдачная спустя полгода после рождения второго ребенка уже вернулась к тренировкам. Звезда сериала "Крепостная" ошеломила поклонников танцами на пилоне.
Видео с тренировки актриса опубликовала в Instagram.
Анна Сагайдачная похвасталась фигурой на репетиции
36-летняя актриса лишь полгода назад во второй раз стала мамой, но уже начала возвращаться к занятиям любимым хобби — pole dance. На видео знаменитость продемонстрировала фанам несколько сверхсложных элементов на пилоне и соблазнительные танцы.
"Понемногу возвращаюсь к тренировкам", — подписала видео Сагайдачная.
Для тренировки Анна выбрала черные мини-шортики и яркий желтый топ, которые открыли ее фигуру. А также актриса продемонстрировала подтянутые ножки на высоченных каблуках, в которых обычно выступают танцовщицы.
В комментариях поклонники наделали звезде приятных комплиментов и отметили, что она имеет просто замечательную форму.
"Просто вау".
"Вы выглядите невероятно".
"Так пластично и очень красиво. Огонь".
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