Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Сагайдачна здивувала танцем на пілоні через півроку після пологів

Сагайдачна здивувала танцем на пілоні через півроку після пологів

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 15:00
Анна Сагайдачна показала танці на пілоні — відео
Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya
Ключові моменти Анна Сагайдачна похизувалася фігурою на репетиції

Українська акторка Анна Сагайдачна через півроку після народження другої дитини вже повернулася до тренувань. Зірка серіалу "Кріпосна" приголомшила шанувальників танцями на пілоні.

Відео з тренування акторка опублікувала в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Анна Сагайдачна похизувалася фігурою на репетиції

36-річна акторка лише півроку тому вдруге стала мамою, але вже почала повертатися до занять улюбленим хобі — pole dance. На відео знаменитість продемонструвала фанам декілька надскладних елементів на пілоні та звабливі танці.

 "Потрохи повертаюся до тренувань", — підписала відео Сагайдачна.

Для тренування Анна обрала чорні мінішортики та яскравий жовтий топ, які відкрили її фігуру. А також акторка продемонструвала підтягнуті ніжки на височенних підборах, у яких зазвичай виступають танцівниці.

У коментарях шанувальники наробили зірці приємних компліментів та відзначили, що вона має просто чудову форму.

"Просто вау".

"Ви маєте неймовірний вигляд".

"Так пластично і дуже красиво. Вогонь".

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко сказала, кого вважає найгіршою українською акторкою.

А також ми писали, що зірка серіалу "Голова" розкрив секрет дубляжу інтимних сцен у кіно.

соцмережі українські зірки акторка танці фігура
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації