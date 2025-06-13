Анна Сагайдачна показала танці на пілоні — відео

Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна через півроку після народження другої дитини вже повернулася до тренувань. Зірка серіалу "Кріпосна" приголомшила шанувальників танцями на пілоні.

Відео з тренування акторка опублікувала в Instagram.

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36-річна акторка лише півроку тому вдруге стала мамою, але вже почала повертатися до занять улюбленим хобі — pole dance. На відео знаменитість продемонструвала фанам декілька надскладних елементів на пілоні та звабливі танці.

"Потрохи повертаюся до тренувань", — підписала відео Сагайдачна.

Для тренування Анна обрала чорні мінішортики та яскравий жовтий топ, які відкрили її фігуру. А також акторка продемонструвала підтягнуті ніжки на височенних підборах, у яких зазвичай виступають танцівниці.

У коментарях шанувальники наробили зірці приємних компліментів та відзначили, що вона має просто чудову форму.

"Просто вау".

"Ви маєте неймовірний вигляд".

"Так пластично і дуже красиво. Вогонь".

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