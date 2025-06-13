Анна Сагайдачна показала танці на пілоні — відео

Сагайдачна здивувала танцем на пілоні через півроку після пологів
Українська акторка Анна Сагайдачна через півроку після народження другої дитини вже повернулася до тренувань. Зірка серіалу "Кріпосна" приголомшила шанувальників танцями на пілоні.
Відео з тренування акторка опублікувала в Instagram.
Анна Сагайдачна похизувалася фігурою на репетиції
36-річна акторка лише півроку тому вдруге стала мамою, але вже почала повертатися до занять улюбленим хобі — pole dance. На відео знаменитість продемонструвала фанам декілька надскладних елементів на пілоні та звабливі танці.
"Потрохи повертаюся до тренувань", — підписала відео Сагайдачна.
Для тренування Анна обрала чорні мінішортики та яскравий жовтий топ, які відкрили її фігуру. А також акторка продемонструвала підтягнуті ніжки на височенних підборах, у яких зазвичай виступають танцівниці.
У коментарях шанувальники наробили зірці приємних компліментів та відзначили, що вона має просто чудову форму.
"Просто вау".
"Ви маєте неймовірний вигляд".
"Так пластично і дуже красиво. Вогонь".
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