Лило и Стич в кинотеатрах обогнал Миссию невозможную 8 по сборам — подробности

Постер "Лило и Стич". Фото: instagram.com/disneystudios

Анимационный фильм "Лило и Стич" от студии Disney ошеломил кассовыми сборами в первый уикенд проката. Ремейк популярного мультфильма собрал больше, чем "Миссия невыполнима 8".

Об этом пишет Variety.

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"Лило и Стич" ошеломил кассовыми сборами

За первые выходные в прокате игровая лента собрала целый 341 млн долларов. При этом бюджет фильма составлял всего 100 млн долларов. Таким образом "Лило и Стич" стал одним из самых успешных ремейков студии Disney.

Сейчас комедия занимает третье место в рейтинге после "Короля льва" (2019) и "Красавицы и Чудовища" (2017), которую получили в прокате более 1 млрд долларов.

Вместе с "Лило и Стич" в прокат вышла новая часть франшизы "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Но боевик значительно уступил комедии в прокате — он собрал 190 млн долларов за первый уикенд.

На странице студии Disney в Instagram создатели анимационной комедии поблагодарили фанатов за такое достижение.

"Спасибо всем поклонникам за то, что присоединились к нашей "охане" и сделали "Лило и Стич" фильмом №1 в мире", — говорится в обращении.

Фильм является ремейком одноименного мультфильма 2002 года, в котором странный пришелец Стич падает на Землю и случайно оказывается в семье девочки Лило.

Картина получила много положительных отзывов, как от зрителей, так и от критиков. Прежде всего за то, что создатели ремейка сохранили настроение и главные смыслы оригинального мультфильма. А вот в украинской версии зрителям пришелся по душе качественный и атмосферный дубляж.

Ранее стало известно, кто главный претендент на роль Джеймса Бонда в новых частях франшизы. А также HBO объявил имена актеров, которые сыграют Гарри, Рона и Гермиону в сериале "Гарри Поттер".