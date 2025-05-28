Ліло і Стіч у кінотеатрах обігнав Місію неможливу 8 за зборами — подробиці

Постер "Ліло і Стіч". Фото: instagram.com/disneystudios

Анімаційний фільм "Ліло і Стіч" від студії Disney приголомшив касовими зборами у перший вікенд прокату. Ремейк популярного мультфільму зібрав більше, ніж "Місія неможлива 8".

Про це пише Variety.

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"Ліло і Стіч" приголомшив касовими зборами

За перші вихідні у прокаті ігрова стрічка зібрала цілий 341 млн доларів. При цьому бюджет фільму становив усього 100 млн доларів. Таким чином "Ліло і Стіч" став одним із найуспішніших ремейків студії Disney.

Зараз комедія займає третє місце у рейтингу після "Короля лева" (2019) та "Красуні та Чудовиська" (2017), яку отримали у прокаті понад 1 млрд доларів.

Разом із "Ліло і Стіч" у прокат вийшла нова частина франшизи "Місія нездійснена: Фінальна розплата". Але бойовик значно поступився комедії в прокаті — він зібрав 190 млн доларів за перший вікенд.

На сторінці студії Disney в Instagram творці анімаційної комедії подякували фанам за таке досягнення.

"Дякуємо всім шанувальникам за те, що приєдналися до нашої "охани" і зробили "Ліло і Стіч" фільмом №1 у світі", — йдеться у зверненні.

Фільм є ремейком однойменного мультфільму 2002 року, у якому дивний прибулець Стіч падає на Землю та випадково опиняється в родині дівчинки Ліло.

Картина отримала багато схвальних відгуків, як від глядачів, так і від критиків. Насамперед за те, що творці ремейку зберегли настрій та головні сенси оригінального мультфільму. А ось в українській версії глядачам припав до душі якісний та атмосферний дубляж.

Раніше стало відомо, хто головний претендент на роль Джеймса Бонда у нових частинах франшизи. А також HBO оголосив імена акторів, які зіграють Гаррі, Рона та Герміону в серіалі "Гаррі Поттер".