Какое аниме посмотреть — 3 стоящие новинки за 2025 год

Прошедший 2025-й год для фанатов аниме получился довольно насыщенным. Мы получили и продолжения историй, за которыми следили годами, и новые проекты, которые быстро стали популярными.

Новини.LIVE расскажет о трех релизах, которые заслужили отдельного внимания.

Лучшие аниме 2025 года

"Только я возьму новый уровень" — 2 сезон

Второй сезон "Только я возьму новый уровень" не просто продолжает историю Сон Джин-Ву — он поднимает ставки. Мир с порталами в подземелья уже давно не кажется фоном для экшена. Это реальность, в которой человечество балансирует на грани. Охотники — единственные, кто может заходить внутрь, но даже среди них Джин-Ву когда-то был самым слабым.

В новых сериях чувствуется другой масштаб: больше политики, больше угрозы, больше ответственности. Арка с Королем Муравьев добавляет истории напряжения. Отдельно приятно наблюдать за тем, как герой меняется внутренне.

"Дни Сакамото"

На первый взгляд — легкая история о бывшем киллере, который набрал вес, открыл лавочку и живет тихой семейной жизнью. Но именно в этом и фокус. Таро Сакамото — не типичный герой боевика. Он заботливый отец и мужчина, который искренне пытается оставить прошлое позади. Но старые враги приходят прямо в его магазин, и тогда включается инстинкт выживания.

"Дьявол может плакать"

Адаптация игры от Capcom получилась неожиданно взрослой. Данте здесь не просто харизматичный охотник на демонов, а человек, живущий на границе двух миров. За ним охотится правительственная структура DARKCOM, а параллельно появляется новая угроза — демон Белый Кролик, который несет личную войну человечеству. В сериале анимация ощутимо стилизованная, с резкими ракурсами и агрессивной динамикой. Чувствуется рука Ади Шанкара.

