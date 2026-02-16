Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Одни из лучших — 3 стоящих аниме за 2025 год для фанатов

Одни из лучших — 3 стоящих аниме за 2025 год для фанатов

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 11:57
Какое аниме посмотреть — 3 стоящие новинки за 2025 год
Герой аниме "Дьявол может плакать". Кадр из видео

Прошедший 2025-й год для фанатов аниме получился довольно насыщенным. Мы получили и продолжения историй, за которыми следили годами, и новые проекты, которые быстро стали популярными.

Новини.LIVE расскажет о трех релизах, которые заслужили отдельного внимания.

Реклама
Читайте также:

Лучшие аниме 2025 года

"Только я возьму новый уровень" — 2 сезон

Второй сезон "Только я возьму новый уровень" не просто продолжает историю Сон Джин-Ву — он поднимает ставки. Мир с порталами в подземелья уже давно не кажется фоном для экшена. Это реальность, в которой человечество балансирует на грани. Охотники — единственные, кто может заходить внутрь, но даже среди них Джин-Ву когда-то был самым слабым.

В новых сериях чувствуется другой масштаб: больше политики, больше угрозы, больше ответственности. Арка с Королем Муравьев добавляет истории напряжения. Отдельно приятно наблюдать за тем, как герой меняется внутренне.

"Дни Сакамото"

На первый взгляд — легкая история о бывшем киллере, который набрал вес, открыл лавочку и живет тихой семейной жизнью. Но именно в этом и фокус. Таро Сакамото — не типичный герой боевика. Он заботливый отец и мужчина, который искренне пытается оставить прошлое позади. Но старые враги приходят прямо в его магазин, и тогда включается инстинкт выживания.

"Дьявол может плакать"

Адаптация игры от Capcom получилась неожиданно взрослой. Данте здесь не просто харизматичный охотник на демонов, а человек, живущий на границе двух миров. За ним охотится правительственная структура DARKCOM, а параллельно появляется новая угроза — демон Белый Кролик, который несет личную войну человечеству. В сериале анимация ощутимо стилизованная, с резкими ракурсами и агрессивной динамикой. Чувствуется рука Ади Шанкара.

Ранее мы писали о том, какие фильмы и сериалы были сняты по мотивам видеоигр.

Также мы сообщали, на каких мультиках выросло поколение миллениалов.

кино сериал 2025 год подборка аниме
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации