Яке аніме подивитися — 3 вартісні новинки за 2025 рік

Минулий 2025-й рік для фанатів аніме вийшов досить насиченим. Ми отримали і продовження історій, за якими стежили роками, і нові проєкти, що швидко стали популярними.

Новини.LIVE розповість про три релізи, які варті окремої уваги.

Найкращі аніме 2025 року

"Тільки я візьму новий рівень" — 2 cезон

Другий сезон "Тільки я візьму новий рівень" не просто продовжує історію Сон Джін-Ву — він піднімає ставки. Світ із порталами у підземелля вже давно не здається фоном для екшену. Це реальність, у якій людство балансує на межі. Мисливці — єдині, хто може заходити всередину, але навіть серед них Джін-Ву колись був найслабшим.

У нових серіях відчувається інший масштаб: більше політики, більше загрози, більше відповідальності. Арка з Королем Мурах додає історії напруги. Окремо приємно спостерігати за тим, герой змінюється внутрішньо.

"Дні Сакамото"

На перший погляд — легка історія про колишнього кілера, який набрав вагу, відкрив крамничку і живе тихим сімейним життям. Але саме в цьому і фокус. Таро Сакамото — не типовий герой бойовика. Він турботливий батько і чоловік, який щиро намагається залишити минуле позаду. Та старі вороги приходять прямо до його магазину, і тоді вмикається інстинкт виживання.

"Диявол може плакати"

Адаптація гри від Capcom вийшла несподівано дорослою. Данте тут не просто харизматичний мисливець на демонів, а людина, яка живе на межі двох світів. За ним полює урядова структура DARKCOM, а паралельно з’являється нова загроза — демон Білий Кролик, який несе особисту війну людству. У серіалі анімація відчутно стилізована, з різкими ракурсами та агресивною динамікою. Відчувається рука Аді Шанкара.

