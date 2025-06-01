Актриса "Отчаянных домохозяек" Валери Махаффей умерла

Валери Махаффей. Фото: Variety

Известная американская актриса, которая играла в сериале "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффей умерла в возрасте 71 год. Она длительное время имела онкологическое заболевание.

Об этом смерти звезды сообщил ее муж Джозеф изданию Variety.

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Муж Валери не уточнил, что именно стало причиной ее смерти. В то же время известно, что Махаффей длительное время болела раком.

"Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать", — сказал Джозеф.

Также о смерти женщины написала ее дочь Элис в Instagram, уточнив, что это произошло из-за рака.

Валери вместе с дочерью Элис вместе с дочерью Элис. Фото: Instagram/aliceziolkoski

"Сейчас я не могу найти слов. Рак — это ужасно. Я буду искать тебя во всех веселых моментах жизни. Я знаю, что ты будешь там. Я знаю, что мы когда-нибудь снова увидимся. Я люблю тебя безгранично", — говорится в посте.

Скриншот поста Элис

Что известно об актрисе

Актерская карьера Валери Махаффей началась в 1979 году, когда она стала главной героиней фильма "Врачи", а уже через год она была номинирована на премию "Эмми" в категории "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале".

Наибольшую славу ей принесла роль в сериале "Отчаянные домохозяйки", где она сыграла Альму Годж — загадочной и манипулятивной героини.

Валери Махаффей. Фото: ABC

Напомним, умер американский композитор Альф Клаузен ушел из жизни.

Также недавно ушел из жизни известный американский актер Джо Дон Бейкер, который сыграл в фильме о Джеймсе Бонде.