Актриса "Отчаянных домохозяек" Валери Махаффей умерла

Умерла звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"
Известная американская актриса, которая играла в сериале "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффей умерла в возрасте 71 год. Она длительное время имела онкологическое заболевание.
Об этом смерти звезды сообщил ее муж Джозеф изданию Variety.
Смерть актрисы Махаффей
Муж Валери не уточнил, что именно стало причиной ее смерти. В то же время известно, что Махаффей длительное время болела раком.
"Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать", — сказал Джозеф.
Также о смерти женщины написала ее дочь Элис в Instagram, уточнив, что это произошло из-за рака.
"Сейчас я не могу найти слов. Рак — это ужасно. Я буду искать тебя во всех веселых моментах жизни. Я знаю, что ты будешь там. Я знаю, что мы когда-нибудь снова увидимся. Я люблю тебя безгранично", — говорится в посте.
Что известно об актрисе
Актерская карьера Валери Махаффей началась в 1979 году, когда она стала главной героиней фильма "Врачи", а уже через год она была номинирована на премию "Эмми" в категории "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале".
Наибольшую славу ей принесла роль в сериале "Отчаянные домохозяйки", где она сыграла Альму Годж — загадочной и манипулятивной героини.
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