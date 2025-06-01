Акторка "Відчайдушних домогосподарок" Валері Махаффей померла

Померла зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки"
Відома американська акторка Валері Махаффей, яка грала в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", померла у віці 71 рік. Вона тривалий час мала онкологічне захворювання.
Про смерть зірки повідомив її чоловік Джозеф виданню Variety.
Смерть акторки Махаффей
Чоловік Валері не уточнив, що саме стало причиною її смерті. Водночас відомо, що Махаффей тривалий час хворіла на рак.
"Я втратив кохання всього свого життя, а Америка втратила одну з найчарівніших акторок. Її буде не вистачати", — сказав Джозеф.
Також про смерть жінки написала її донька Еліс в Instagram, уточнивши, що це сталося через рак.
"Зараз я не можу знайти слів. Рак — це жахливо. Я буду шукати тебе у всіх веселих моментах життя. Я знаю, що ти будеш там. Я знаю, що ми колись знову побачимося. Я люблю тебе безмежно", — йдеться в дописі.
Що відомо про акторку
Акторська кар'єра Валері Махаффей розпочалася у 1979 році, коли вона стала головною героїнею стрічки "Лікарі", а вже через рік вона була номінована на премію "Еммі" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі".
Найбільшу славу їй принесла роль у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", де вона зіграла Альму Годж — загадкової та маніпулятивної героїні.
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