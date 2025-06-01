Акторка "Відчайдушних домогосподарок" Валері Махаффей померла

Валері Махаффей. Фото: Variety

Відома американська акторка Валері Махаффей, яка грала в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", померла у віці 71 рік. Вона тривалий час мала онкологічне захворювання.

Про смерть зірки повідомив її чоловік Джозеф виданню Variety.

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Чоловік Валері не уточнив, що саме стало причиною її смерті. Водночас відомо, що Махаффей тривалий час хворіла на рак.

"Я втратив кохання всього свого життя, а Америка втратила одну з найчарівніших акторок. Її буде не вистачати", — сказав Джозеф.

Також про смерть жінки написала її донька Еліс в Instagram, уточнивши, що це сталося через рак.

Валері разом з донькою Еліс. Фото: Instagram/aliceziolkoski

"Зараз я не можу знайти слів. Рак — це жахливо. Я буду шукати тебе у всіх веселих моментах життя. Я знаю, що ти будеш там. Я знаю, що ми колись знову побачимося. Я люблю тебе безмежно", — йдеться в дописі.

Скриншот допису Еліс

Що відомо про акторку

Акторська кар'єра Валері Махаффей розпочалася у 1979 році, коли вона стала головною героїнею стрічки "Лікарі", а вже через рік вона була номінована на премію "Еммі" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі".

Найбільшу славу їй принесла роль у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", де вона зіграла Альму Годж — загадкової та маніпулятивної героїні.

Валері Махаффей. Фото: ABC

Нагадаємо, американський композитор Альф Клаузен пішов з життя.

Також нещодавно пішов з життя відомий американський актор Джо Дон Бейкер, який зіграв у фільмі про Джеймса Бонда.