Поклонники в восторге: звезды "Дневников вампира" получили главные роли в новом сериале

Фрагменты из сериала "Дневники вампира". Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Микулец Редактор, кинокритик

Звезды сериала "Дневники вампира" Нина Добрев и Пол Уэсли вновь будут работать вместе над новым телепроектом. Актеры получили главные роли в сериале "Ты заслуживаешь знать" ("You Deserve to Know"), который создается по одноименному роману писательницы Эгги Блум Томпсон.

Новини.LIVE со ссылкой на Deadline расскажут о планируемом сериале.

Новый сериал со звездами сериала "Дневники вампира"

Он расскажет историю трех супружеских пар, которые много лет поддерживают дружеские отношения и живут по соседству. С первого взгляда их жизнь может показаться почти идеальной, однако все меняется после загадочного убийства. Это событие запускает цепь неожиданных открытий, и на поверхность начинают выходить секреты, о которых никто даже не догадывался.

Известно, что Нина Добрев сыграет героиню по имени Гвен, а Пол Уэсли перевоплотится в Скотта. По сюжету персонажи окажутся по разные стороны расследования, поэтому между ними возникнет напряженное противостояние.

Интересно, что Добрев и Уэсли не только снимутся в сериале, но и примут участие в его создании в качестве исполнительных продюсеров. Над проектом работают студии Kapital Entertainment и 20th Television, а сценарий пишет Брайан Танен.

О воссоединении с коллегой Нина Добрев сообщила лично в соцсетях. Актриса призналась, что давно ждала возможности поделиться этой новостью и очень рада снова работать вместе с Полом Уэсли. По ее словам, участие в создании сериала как перед камерой, так и за кулисами стало для нее особенно интересной частью этого проекта.

Для многих зрителей эта новость стала настоящим сюрпризом, ведь после завершения "Дневников вампира" Добрев и Уэсли редко появлялись вместе в крупных проектах. Теперь фанаты снова увидят их на одном экране, хотя на этот раз уже в совершенно другой истории.

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