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Первый трейлер сиквела "Злая" — когда премьера

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Дата публикации 5 июня 2025 12:38
Злая Навсегда — первый трейлер и дата выхода
Постер "Злая: Навсегда". Фото: instagram.com/wickedmovie

Сказочный мир фэнтезийного мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада" снова захватит зрителей. Сиквел оскароносного фильма выйдет на экраны совсем скоро.

Universal Pictures показал официальный трейлер ленты.

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Эльфаба, которую теперь считают Злой Ведьмой Запада, живет в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает бороться за свободу молчаливых Животных и стремится раскрыть правду о Волшебнике, которую знает только она. Тем временем Глинда превратилась в символ Добра, живет во дворце в Изумрудном городе и пользуется славой, убеждая народ, что с властью Волшебника все в порядке.

Но Глинду преследует разлука с Эльфабой. Она пытается примирить подругу с Волшебником, однако ее усилия лишь углубляют пропасть между ними. Тем временем страну Оз сотрясают подземные толчки, которые меняют судьбу героев, особенно после прибытия девочки из Канзаса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Главными звездами фильма снова станут Синтия Эриво в роли Эльфабы и Ариана Гранде в роли Глинды. Также к своим ролям вернулись Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Мишель Ео, Джефф Голдблюм и другие.

Премьера "Злая: Навсегда" запланирована на 21 ноября 2025 года.

Напомним, стала известна дата премьеры финальной части "Аббатства Даунтон". А также Netflix показал первый тизер детектива "Достать ножи 3" с Дэниелем Крейгом.

фильм Ариана Гранде Синтия Эриво трейлер Премьера
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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