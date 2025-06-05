Злая Навсегда — первый трейлер и дата выхода

Постер "Злая: Навсегда". Фото: instagram.com/wickedmovie

Сказочный мир фэнтезийного мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада" снова захватит зрителей. Сиквел оскароносного фильма выйдет на экраны совсем скоро.

Universal Pictures показал официальный трейлер ленты.

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Эльфаба, которую теперь считают Злой Ведьмой Запада, живет в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает бороться за свободу молчаливых Животных и стремится раскрыть правду о Волшебнике, которую знает только она. Тем временем Глинда превратилась в символ Добра, живет во дворце в Изумрудном городе и пользуется славой, убеждая народ, что с властью Волшебника все в порядке.

Но Глинду преследует разлука с Эльфабой. Она пытается примирить подругу с Волшебником, однако ее усилия лишь углубляют пропасть между ними. Тем временем страну Оз сотрясают подземные толчки, которые меняют судьбу героев, особенно после прибытия девочки из Канзаса.

Главными звездами фильма снова станут Синтия Эриво в роли Эльфабы и Ариана Гранде в роли Глинды. Также к своим ролям вернулись Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Мишель Ео, Джефф Голдблюм и другие.

Премьера "Злая: Навсегда" запланирована на 21 ноября 2025 года.

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