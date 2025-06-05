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Перший трейлер сиквелу "Wicked: Чародійка" — коли прем'єра

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Дата публікації: 5 червня 2025 12:38
Wicked Чародійка 2 — перший трейлер і дата виходу
Постер "Wicked: Чародійка 2". Фото: instagram.com/wickedmovie

Казковий світ фентезійного мюзиклу "Wicked: Чародійка" знову захопить глядачів. Сиквел оскароносного фільму вийде на екрани зовсім скоро.

Universal Pictures показав офіційний трейлер стрічки.

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"Wicked: Чародійка 2" — перший трейлер і дата прем'єри

Ельфаба, яку тепер вважають Злою Відьмою Заходу, живе у вигнанні в лісах країни Оз. Вона продовжує боротися за свободу мовчазних Тварин та прагне розкрити правду про Чарівника, яку знає лише вона. Тим часом Глінда перетворилась на символ Добра, живе в палаці в Смарагдовому місті та користується славою, переконуючи народ, що з владою Чарівника все гаразд.

Але Глінду переслідує розлука з Ельфабою. Вона намагається примирити подругу з Чарівником, однак її зусилля лише поглиблюють прірву між ними. Тим часом країну Оз стрясають підземні поштовхи, які змінюють долю героїв, особливо після прибуття дівчинки з Канзасу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Головними зірками фільму знову стануть Синтія Еріво у ролі Ельфаби та Аріана Ґранде в ролі Глінди. Також до своїх ролей повернулися Джонатан Бейлі, Ітан Слейтер, Мішель Єо, Джефф Голдблюм та ніші.

Прем'єра "Wicked: Чародійка 2" запланована на 21 листопада 2025 року.

Нагадаємо, стала відома дата прем'єри фінальної частини "Абатства Даунтон". А також Netflix показав перший тизер детективу "Ножі наголо 3" з Денієлем Крейґом.

фільм Аріана Ґранде Синтія Еріво трейлер Прем'єра
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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