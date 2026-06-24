Новинки в жанре детектива, которые понравятся поклонникам Агаты Кристи

Фрагменты из фильма "Смерть на Ниле". Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Микулец Редактор, кинокритик

Детективы Агаты Кристи не теряют популярности даже спустя десятки лет после выхода ее книг. Более того, современные режиссеры регулярно возвращаются к знаменитым сюжетам, даря им новую жизнь на экране. Если вам по душе загадочные преступления, неожиданные развязки и атмосфера тайны, эти экранизации точно заслуживают внимания.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

Мини-сериал "Почему не Эванс?"

Эта история начинается совершенно случайно. Молодой человек по имени Бобби во время игры в гольф находит у скалы незнакомца, который находится при смерти. Перед последним вздохом мужчина успевает сказать лишь одну странную фразу: "Почему не Эванс?".

После этого жизнь Бобби резко меняется. Вместе со своей подругой он пытается понять, кем был загадочный незнакомец и что означали его последние слова. Чем дальше они продвигаются в расследовании, тем больше опасных тайн раскрывают.

Фильм "Смерть на Ниле"

Казалось бы, путешествие на роскошном пароходе по Нилу должно было стать приятным отпуском для всех пассажиров. Однако спокойствию приходит конец после одного загадочного убийства, которое меняет все.

За дело берется Эркюль Пуаро. Среди большого количества подозреваемых ему предстоит найти того, кто стоит за преступлением. А сделать это будет непросто, ведь почти каждый из присутствующих скрывает свои секреты.

Мини-сериал "Бледный конь"

Историк Марк Истербрук неожиданно узнает, что его имя фигурирует в странном списке, найденном среди вещей умершей женщины. Больше всего его настораживает другое: некоторые люди из этого списка уже погибли при непонятных обстоятельствах.

Попытка разобраться в ситуации приводит Марка к загадочному дому, который местные жители связывают с колдовством. Действительно ли за смертями стоят сверхъестественные силы или за всем кроется вполне земное объяснение — именно это и предстоит выяснить главному герою.

Фильм "Призраки в Венеции"

Пуаро давно оставил детективную работу и пытается вести спокойную жизнь. Но уйти от загадок ему в очередной раз не удается. Во время пребывания в Венеции он попадает на мистический сеанс в старинном доме. После загадочной смерти одного из участников мероприятия бывший детектив вынужден вновь взяться за расследование. На этот раз ему придется разобраться не только с людьми, но и с жуткими легендами, окутывающими старинный город.

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