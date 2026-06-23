Забытые сериалы украинского производства, которые приятно удивят

Фрагменты из сериала "Не клянись". Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Микулец Редактор, кинокритик

Когда-то эти украинские сериалы смотрели миллионы зрителей, обсуждали каждую серию и ждали продолжения. Сегодня о них вспоминают гораздо реже, ведь появилось много новых проектов. Но если хочется найти по-настоящему увлекательную историю на несколько вечеров, эти сериалы точно заслуживают еще одного шанса.

Новини.LIVE отобрали для вас лучшие истории.

"Не клянись"

История Людмилы начинается с события, которое полностью меняет ее жизнь. Обычная школьница внезапно оказывается за решеткой по обвинению в убийстве влиятельного политика. Самое страшное в том, что она сама не помнит, что произошло в тот день.

Впереди девушку ждут годы испытаний: жизнь в колонии, постоянная борьба за справедливость и вынужденная разлука с новорожденной дочерью. После освобождения Людмила мечтает только об одном — вернуть своего ребенка и начать все сначала. Однако судьба готовит для нее новые удары. События 2014 года становятся очередным испытанием, которое проверит ее на прочность.

"Обручальное кольцо с рубином"

Сестры Аня и Яна собирались переехать в Киев, но одна трагическая поездка перечеркнула все их планы. После серьезной аварии обе девушки впадают в кому. Из-за тяжелых травм даже самые близкие люди не могут определить, кто есть кто. Когда сестры возвращаются к жизни, им приходится заново искать себя и разбираться в событиях, которые изменили их судьбы.

"Цвет страсти»

Даша становится жертвой чужой лжи и попадает под следствие за преступление, которого не совершала. Все обстоятельства складываются против нее, и шансов избежать наказания почти нет.

Единственным человеком, который сомневается в ее виновности, становится следователь Андрей Потапенко. Постепенно между ними возникает симпатия, однако Андрей не решается пойти против обстоятельств. В результате Даша получает длительный срок заключения. Пройдут годы, прежде чем он осознает свою ошибку, но вернуть прошлое будет уже не так просто.

"Исчезнувшая невеста"

Сериал об успешной женщине по имени Анна, которая бесследно исчезает сразу после свадьбы. Еще вчера она строила планы на будущее, а уже на следующий день ее ищут родные и полиция. Разобраться в загадочной истории пытается дочь Анны. Шаг за шагом она раскрывает тайны, о которых никто даже не догадывался. С каждой серией становится понятно, что исчезновение матери связано с событиями, которые скрывались много лет.

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