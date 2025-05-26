Прибрежье на Netflix — украинский трейлер и дата выхода

Netflix заинтриговал анонсом нового криминального сериала
Стриминговый сервис Netflix анонсировал новый сериал "Прибрежье". Криминальная драма выйдет на экраны уже этим летом.
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Сериал "Прибрежье" — трейлер и дата премьеры
Новый сериал расскажет о состоятельной семье Бакли из Северной Каролины. Они годами строили успешную семейную империю, но однажды все оказалось на грани краха. Чтобы спасти семейный бизнес, Бакли придется углубиться в опасные воды и найти правильный путь.
Роли в криминальной драме исполнили Холт Маккеллани, Мелисса Бенойст, Джейк Вири, Мария Белло, Рафаэль Л. Силва, Гамберли Гонсалес, Дэниел Кэмпбелл, Брейди Хепнер и другие.
Премьера сериала состоится на Netflix уже 19 июня 2025 года.
Напомним, на стриминге вышел новый интригующий мини-сериал с Джулианн Мур. А также мы писали, что Гай Ричи порадовал зрителей новым приключенческим детективом.
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