Прибережжя на Netflix — український трейлер і дата виходу

Серіал "Прибережжя". Фото: Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував новий серіал "Прибережжя". Кримінальна драма вийде на екрани вже цього літа.

Новини.LIVE розповідають детальніше.

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Новий серіал розповість про заможну родину Баклі з Північної Кароліни. Вони роками будували успішну сімейну імперію, але одного дня все опинилося на межі краху. Щоб врятувати родинний бізнес, Баклі доведеться заглибитися у небезпечні води та знайти правильний шлях.

Ролі у кримінальній драмі виконали Холт Маккеллані, Мелісса Бенойст, Джейк Вірі, Марія Белло, Рафаель Л. Сілва, Гамберлі Ґонсалес, Деніел Кемпбелл, Брейді Гепнер та інші.

Прем'єра серіалу відбудеться на Netflix вже 19 червня 2025 року.

Нагадаємо, на стрімінгу вийшов новий інтригуючий мінісеріал з Джуліанн Мур. А також ми писали, що Ґай Річі потішив глядачів новим пригодницьким детективом.