Тизер 5 сезона сериала "Ты" - видео

Кадр из сериала "Ты". Фото: скриншот YouTube

Netflix представил новый жуткий тизер пятого и последнего сезона сериала "Ты". Главный герой Джо Голдберг завершает свое запутанное путешествие и стремится достичь "долгой и счастливой жизни".

Тизер был опубликован на YouTube.

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В 5 сезоне мы увидим, как Джо Голдберг строит свою новую жизнь с Кейт Гелвин, пытаясь убежать от призраков своего прошлого.

"Мне не везло в жизни и в любви, пока я не встретил тебя. Кто бы мог подумать, что я стану самым счастливым парнем в Нью-Йорке?", — говорит герой своей возлюбленной.

Прошлое героя — это история одержимости, обмана и убийств, которые "настигнут" его в новом сезоне.

Герой вернется в Нью-Йорк. Он имеет для него особое значение, ведь именно здесь в первом сезоне началось господство террора Джо, который зациклился на Гвиневре Бек.

Теперь, когда Кейт рядом с ним, а его личность стала еще более шаткой, чем когда-либо, вопрос остается открытым: Сможет ли Джо сохранить себя, или его прошлое окончательно уничтожит его?

Премьера финального сезона "Ты" состоится 24 апреля на Netflix.

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