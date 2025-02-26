Тизер 5 сезону серіалу "Ти" — відео

Кадр з серіалу "Ти". Фото: скриншот YouTube

Netflix представив новий моторошний тизер п'ятого та останнього сезону серіалу "Ти". Головний герой Джо Голдберг завершує свою заплутану подорож та прагне досягти "довгого і щасливого життя".

Тизер був опублікований на YouTube.

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У 5 сезоні ми побачимо, як Джо Голдберг будує своє нове життя з Кейт Гелвін, намагаючись втекти від привидів свого минулого.

"Мені не щастило в житті і в коханні, поки я не зустрів тебе. Хто б міг подумати, що я стану найщасливішим хлопцем у Нью-Йорку?" — говорить герой свої коханій.

Минуле героя — це історія одержимості, обману та вбивств, які "наздоженуть" його в новому сезоні.

Герой повернеться до Нью-Йорку. Він має для нього особливе значення, адже саме тут у першому сезоні розпочалося панування терору Джо, який зациклився на Гвіневрі Бек.

Тепер, коли Кейт поруч з ним, а його особистість стала ще більш хиткою, ніж будь-коли, питання залишається відкритим: Чи зможе Джо зберегти себе, чи його минуле остаточно знищить його?

Прем'єра фінального сезону "Ти" відбудеться 24 квітня на Netflix.

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