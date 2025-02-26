Тизер 5 сезону серіалу "Ти" — відео

Netflix показав моторошний тизер фінального сезону серіалу "Ти"
Netflix представив новий моторошний тизер п'ятого та останнього сезону серіалу "Ти". Головний герой Джо Голдберг завершує свою заплутану подорож та прагне досягти "довгого і щасливого життя".
Тизер був опублікований на YouTube.
Коли прем'єра 5 сезону серіалу "Ти"
У 5 сезоні ми побачимо, як Джо Голдберг будує своє нове життя з Кейт Гелвін, намагаючись втекти від привидів свого минулого.
"Мені не щастило в житті і в коханні, поки я не зустрів тебе. Хто б міг подумати, що я стану найщасливішим хлопцем у Нью-Йорку?" — говорить герой свої коханій.
Минуле героя — це історія одержимості, обману та вбивств, які "наздоженуть" його в новому сезоні.
Герой повернеться до Нью-Йорку. Він має для нього особливе значення, адже саме тут у першому сезоні розпочалося панування терору Джо, який зациклився на Гвіневрі Бек.
Тепер, коли Кейт поруч з ним, а його особистість стала ще більш хиткою, ніж будь-коли, питання залишається відкритим: Чи зможе Джо зберегти себе, чи його минуле остаточно знищить його?
Прем'єра фінального сезону "Ти" відбудеться 24 квітня на Netflix.
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