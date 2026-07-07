Не тратьте время на поиски: 3 сериала на июль, которые вам точно понравятся

Фрагменты из сериала "Домик в прерии". Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Микулец Редактор, кинокритик

Июль традиционно приносит не только жару, но и несколько сериалов, ради которых хочется побыстрее закончить все дела и устроиться на диване, чтобы вечером посмотреть интересное кино. В этом месяце стриминговые сервисы подготовили сразу несколько премьер, которые не стоит пропускать.

Новини.LIVE расскажет об этих историях подробнее.

"Эль"

Премьера — 1 июля

Многие знают Эль Вудс как девушку, которая доказала всем, что внешность ничего не говорит об уме. Новый сериал возвращает зрителей к началу ее истории и показывает, как формировался характер будущей выпускницы Гарварда.

После болезненного разочарования Эл решает не тратить время на жалость к себе. Она ставит перед собой цель, которая кажется почти недостижимой, и шаг за шагом доказывает, что ее недооценивали. Это история об упрямстве, вере в собственные силы и желании не позволять другим определять твое будущее.

"Домик в прерии"

Премьера — 9 июля

Новая экранизация произведений Лоры Инглс переносит в времена, когда жизнь зависела от урожая, погоды и выносливости людей. История рассказывает о семье Инглс, которая пытается обустроить быт среди почти нетронутой природы. Каждый день они сталкиваются с трудностями, которые современному человеку трудно даже представить. Но именно эти испытания делают семью крепче и показывают, насколько много может значить поддержка близких.

"Лаки"

Премьера — 15 июля

Главную роль в сериале исполнила Аня Тейлор-Джой, а сама история построена вокруг женщины, которая всю жизнь жила среди лжи, мошенничества и риска.

Лаки с детства учили тому, что для выживания нужно уметь перевоплощаться и никому не доверять. Когда крупное ограбление заканчивается катастрофой, ее жизнь превращается в бесконечное бегство. Мужчина исчезает вместе с миллионами долларов, агенты ФБР выходят на след, а криминальные партнеры требуют вернуть долги.

Героиня постоянно меняет документы, внешность и место жительства, пытаясь выиграть хотя бы немного времени. В то же время сериал постепенно возвращает зрителя в ее прошлое, показывая, как она стала человеком, способным выживать в любой ситуации.

Ранее мы писали о том, что звезды "Дневников вампира" появятся вместе в новом сериале. Это уже официальная информация, которую подтвердила и сама актриса — Нина Добрев.

Также Новини.LIVE сообщали, в каком новом фильме снимется украинская телеведущая Леся Никитюк. Это будет комедия, которую будет снимать команда Starlight Production.