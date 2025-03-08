Натали Портман закрутила новый роман после развода - фото

Натали Портман после развода закрутила новый роман
Голливудская актриса Натали Портман после развода с мужем-предателем, танцовщиком Бенжаменом Мильпье, больше не одинока. Звезда закрутила новый роман с известным музыкантом.
Об этом пишет Daily Mail.
Натали Портман встречается с известным музыкантом
43-летняя актриса, похоже, оправилась от скандального развода с Мильпье, который изменял ей в браке. На днях Портман заметили в компании 44-летнего французского музыканта и продюсера Танги Дестабля.
Пару застали во время прогулки по Парижу. Музыкант нежно обнимал актрису и целовал ее в лоб.
Напомним, что в прошлом году Натали Портман развелась со своим мужем после 11 лет брака. В марте 2023 года Мильпье, с которым звезда воспитывает двоих общих детей, застали с любовницей. Танцор обещал жене закончить отношения на стороне, однако так этого и не сделал. В итоге Портман подала на развод.
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