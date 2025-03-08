Натали Портман закрутила новый роман после развода - фото

Натали Портман. Фото: instagram.com/natalieportman

Голливудская актриса Натали Портман после развода с мужем-предателем, танцовщиком Бенжаменом Мильпье, больше не одинока. Звезда закрутила новый роман с известным музыкантом.

Об этом пишет Daily Mail.

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43-летняя актриса, похоже, оправилась от скандального развода с Мильпье, который изменял ей в браке. На днях Портман заметили в компании 44-летнего французского музыканта и продюсера Танги Дестабля.

Пару застали во время прогулки по Парижу. Музыкант нежно обнимал актрису и целовал ее в лоб.

Напомним, что в прошлом году Натали Портман развелась со своим мужем после 11 лет брака. В марте 2023 года Мильпье, с которым звезда воспитывает двоих общих детей, застали с любовницей. Танцор обещал жене закончить отношения на стороне, однако так этого и не сделал. В итоге Портман подала на развод.

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